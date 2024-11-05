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7搖擺州跨全美時區　美大選開票「恐耗費數日」結果難料

▲▼民主黨參選人、副總統賀錦麗；共和黨參選人、前總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

▲美國選民將選出下任總統，搖擺州選情未見明確領先。（組圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國選民將選出下任總統，因搖擺州選情未見明確領先，媒體公布出口民調數字更謹慎，若投開票日晚間東岸和五大湖區的5搖擺州沒產出結論，預計當選人將多日後才可能有結果。

美國聯邦制下的各州選舉投開票時間與作業方式均不相同，決定勝負關鍵的7個搖擺州處於不同時區，全美共538張選舉人團票，取得過半即當選。

有線電視新聞網（CNN）統計，民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）將篤定獲得226張，共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）則為219張。

．東岸喬治亞、北卡羅來納

位於東岸時區的喬治亞州與北卡羅來納州各有16張選舉人團票，是最早進行開票作業的搖擺州，一般認為川普民調小幅領先，如果開票後穩定超前，關鍵將移至民主黨藍牆區（Ball War）3州，賓州、密西根州與威斯康辛州。

喬治亞、北卡與賓州選委會都已說明開票需時間，5日投開票當晚不會有結論，各媒體出口民調預測如果未能決定哪位候選人取得選舉人團票，開票作業可能需要多日。

藍牆的賓州、密西根與威斯康辛

傳統上屬於民主黨、位於五大湖區鐵鏽帶（Rust Belt）的密西根州選舉人團票為15張、威斯康辛州10張與賓州19張，2016年川普意外取得3州勝選。

2020年拜登（Joe Biden）因川普政府處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不當全數翻藍，以白人為主的3州選民有連動跡象。

民調顯示賀錦麗在密州與威州較小幅領先，兩人於賓州不分上下，3州共44張選舉人團票若民主黨取得全數，賀錦麗將跨越過半門檻的270張選舉人團票勝選，賓州因此成為兵家必爭無法迴避的勝選路徑。

．西部亞利桑那、內華達

如果喬治亞、北卡、密西根、威斯康辛與賓州開票當晚共76張選舉人團票無法確認動向，與東岸有3小時時差的陽光帶（Sun Belt）亞利桑那州 （11張）與內華達州（6張）共17張選舉人團票同樣意義重大。

各家民調對兩州選民動向預測差異大，但傾向認為川普將取得亞利桑那州，內華達州各有領先。

依時區差距，如果前5個搖擺州至美東時間5日深夜沒有結論，西部2搖擺州即使有結果，因選舉人團票數較少，恐怕也無法確定當選者。

．提前與郵寄投票

美國大選各州提前投票多已完成，郵寄投票收件至選舉當日截止。美聯社報導，全美提前投票數超過7700萬張，約占總票數1/3。

川普於2020年反對提前投票，今年大力催票，兩黨同聲要求支持者提早前往投票所，造成提前入匭選票大增。這些選票多為兩黨支持者的已決選民，5日當天投票的搖擺州未決選民成為勝選因素。

關鍵中的關鍵搖擺州賓州提前投票僅有郵寄方式，選務人員處理選票更耗力費時，若當日現場投票未能決定勝選者，郵寄選票計算將是重點。兩陣營繼續催票，並緊盯合格選票認定與入匭時間，如差距些微，預計將出現法律訴訟，恐怕需要更多時間才有結果。

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