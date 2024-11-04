轟南院替陳啟昱「開拓逃亡之路」　賴士葆：政府肅貪卻對自己人雙標

▲陳啟昱通緝照曝光。（圖／記者林東良翻攝）

記者郭運興／台北報導

前民進黨中執委、台鹽前董座陳啟昱涉光電弊案，收取鉅額土地開發費，導致台鹽損失達11億元，1日召開羈押庭卻未到庭，因此遭到南檢發布通緝。對此，國民黨立委賴士葆今（4日）表示，發回更審前後9天時間，台南地院簡直替陳啟昱佈下天時地利人和機會，可以從容逃亡。他批評，如果陳最後人間消失，執法機關怠惰失職不作為應該受到追究，政府要肅貪，卻對自己人雙重標準。

賴士葆表示，南院這次對陳啟昱「捉放曹」，結果陳啟昱行蹤成謎、憑空消失，檢警、海巡人員動員上百人進行搜查。南院更被質疑放水，包庇人犯，發回更審「聲聲慢」，從23日南檢提出聲請羈押，並指出陳有逃亡可能，結果南院判無保請回，到28日原裁定撤銷，又拖幾天才通知31日開庭，前後9天的時間，加上颱風，簡直是南院替陳啟昱佈下天時地利人和機會，可以從容的逃亡。

賴士葆指出，這件案子不單純，因為陳啟昱當過立委、高雄副市長，後來擔任台鹽董座及成立台鹽綠能公司，涉嫌與光電業者官商勾結，兒子任職涉案下游廠商，父子上下其手，導致台鹽損失11億元。

賴士葆再指，2021年陳啟昱就曾突然請辭，其實就有蹊蹺，媒體報導當時蘇貞昌任閣揆，接到檢舉台鹽綠能違約金被修改為工程費的10倍，背離行情，陳啟昱被經濟部調查卻無法交代清楚，匆忙請辭，經濟部發現有問題，只有將資料移送，未提告、求償，一切都很低調進行。

賴士葆認為，陳啟昱請辭或是「被請辭」，都可以控管對政府損害最小的程度，但其實也是一種包庇，因為這樣不會讓更多內幕被掀開。

賴士葆說，現在台鹽綠能涉案的蔡姓包商每個月匯款百萬給陳啟昱，累計已達千萬元，蔡姓男子被查出和民進黨中執委郭再欽涉及的土地超貸案是夥伴關係，可以說光電弊案盤根錯節的糾纏在一起，牽連的人數更多，或許是經不起查，否則全部掀開來只會扯出更多黨政要員。

最後，賴士葆強調，如果陳啟昱最後人間消失，執法機關怠惰失職不作為，替嫌疑犯開拓逃亡之路應該受到追究，因為這對司法又是再次重創，政府要肅貪，卻對自己人就是雙重標準。

▼國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）