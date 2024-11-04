川普造勢喊「不介意記者被槍殺」　發言人急澄清

▲美國前總統、共和黨候選人川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

共和黨候選人川普3日在關鍵搖擺州賓州（Pennsylvania）舉行造勢活動，沒想到他卻當眾表示，假如現場有人要在現場槍殺新聞記者，他一點也不會在意，讓發言人急得出面澄清。

根據《華盛頓郵報》報導，川普在賓州造勢時，突然談論起舞台前架設的防彈玻璃，「我這裡有這片玻璃，但事實上，我們這裡真的只有假新聞（fake news），對吧？如果有人要打到我，必須先穿過假新聞。」

這段話暗示，若是要槍殺他，必須先穿過現場的新聞媒體，「這我倒不怎麼介意，我不介意，我不介意。」這段話也立刻引發現場支持群眾大笑，但也引發批評。

川普競選團隊發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）在聲明中澄清，指川普的言論並非是要傷害媒體，「川普真正的意思是媒體在保護他，因此他們自己處於極大危險之中。」

事實上這已經是川普過去一周以來，第2次針對槍擊問題發表爭議言論。他10月31日在亞利桑納州造勢時，直接點名應該將著名共和黨批評家、前眾議員錢尼（Liz Cheney）放到槍口之下，這樣她就不會如此好戰，「讓她拿著來福槍站在那兒，再用9把步槍對著她，好嗎？看看她有什麼感覺。」

