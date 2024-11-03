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風災清太慢！台北白晝之夜地板泥濘害跌倒　文化局道歉了

2024年台北白晝之夜於11月3日凌晨2時順利結束，參與人數更是突破45萬人次。（圖／翻攝自台北文化局官網）

▲2024年台北白晝之夜因在歷經康芮颱風侵襲後，場內地板泥濘不堪，很多人跌倒。（圖／翻攝自台北文化局官網）

圖文／CTWANT

2024年台北白晝之夜於11月3日凌晨2時順利結束，參與人數更是突破45萬人次。然而有民眾反映，大安森林公園在颱風過後地面泥濘，甚至有不少人因此跌倒。對此，台北市文化局也表示，對於部分地區的泥濘以及垃圾清運不夠及時感到抱歉。

2024年台北白晝之夜活動於11月2日下午2點至11月3日凌晨2點在大安區盛大舉行，吸引了超過45萬人次參與，台北市文化局表示，此次活動以「打造最全民的生態文化行動」為主題，特別重視公園自然生態的保護，避免使用強烈燈光，以柔和自然的亮度呈現，成為今年活動的一大特色。

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台北市文化局指出，本次活動範圍涵蓋大安區多個藝文場館，包括台灣當代文化實驗場（C-LAB）、忠泰美術館、師大美術館及國立臺北科技大學藝文中心等地，從下午開始便湧入大量人潮。在主場域大安森林公園，不少民眾在參加完白天的生態博覽會後，接續參與晚間的白晝之夜活動，場面熱鬧非凡。

台北市文化局說明，本屆白晝之夜集結了61組國內外藝術團隊，呈現超過百場精彩演出。其中巴黎白晝之夜的策展人Kitty Hartl應邀參展，帶來《法國動物大遊行》的亞洲首演，延續萬聖節的變裝氛圍，每隔一小時展開一次的大遊行吸引了數以百計的觀眾。此外，露天音樂台的多元音樂演出與深夜城市怪談，吸引了大量年輕觀眾駐足觀賞；由SwingTaiwan策劃的眷村風搖擺舞則在兒童小舞台上讓市民熱情參與，百人共舞的場面令人印象深刻。

台北市文化局表示，成功舉辦這場大型活動，離不開許多人的默默付出，包括志工、警察、醫護等單位的協助。尤其是在康芮颱風過後，市府團隊與國軍迅速修復大安森林公園場地，雖然部分場地泥濘及垃圾清運不夠迅速，造成些許不便，但市府對此深感抱歉，並感謝各方的全力投入。

文化局最後感謝參與2024白晝之夜的市民，希望未來活動能夠繼續維持尊重生態環境的精神，並期待為台北帶來更多豐富的藝文能量。

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