台南女駕駛開車突昏迷！特斯拉驟停路中　警輪流CPR救回一命

▲女駕駛突昏迷怠速車上驟停路中，南警二分局CPR搶回一命。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、劉人豪／台南報導

1名50歲林姓婦人，昨（2）日下午1時許，駕駛特斯拉載著8歲的兒子行經中西區海安路時，不明原因突然昏迷失去意識驟停路中，在附近執行廟會安維勤務的員警趨前查看發現，趕緊將她抬下車施予CPR心肺復甦術搶救，救回林女一命，送醫後把林女從鬼門關搶回恢復呼吸心跳，目前在醫院加護病房治療觀察中。

南警二分局表示，南警二分局巡官黃聖智、巡佐黃三倚及警員陳怡樺等3員，原執行廟會進香遶境活動安全維護勤務，行經海安路2段時，發現一輛白色自小客車驟停於路中，員警上前查看發現林女表情痛苦，示意林女開啟車門，但林女開始陷入昏迷狀況，對於員警示意均無回應，而後座還有1名年約8歲男童，於是示意男童開啟車門後，員警拍打呼喊林女但無反應，遂將林女抬出駕駛座執行CPR，直至119救護車到達現場接手，送醫急救。

後續員警將車上男童帶至附近診所休息，並聯絡林女丈夫到場，所幸經送醫搶救後林女順利恢復呼吸心跳，但尚未清醒，仍於醫院加護病房治療觀察。

南警二分局表示，警察同仁當仁不讓搶救寶貴生命的精神，足為所有同仁表率，也呼籲民眾如果發現有身體不適者，第一時間應立即撥打119求救，也可就近至警察機關尋求協助，冷靜依循救護人員的指引施行急救，俾利在黃金時間獲得應有之救護協助，提升存活機會，以挽救寶貴生命。