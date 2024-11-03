日本麥當勞「楓糖鬆餅堡」月中登台？　台灣官方回應了

▲楓糖鬆餅堡曾短暫在香港麥當勞登場過。（圖／翻攝自香港麥當勞）

圖文／CTWANT

從2007年開始，日本麥當勞的早餐系列就推出一項十分吸引人的產品「楓糖鬆餅堡」（McGriddle），用楓糖鬆餅來取代原本漢堡的餅皮，甜鹹搭配的滋味不僅在日本當地十分受歡迎，就連許多訪日的台灣遊客也是愛不釋手。而如今有消息指出，這款日本獨有的「楓糖鬆餅堡」，極有可能在11月中正式在台開賣，而台灣麥當勞官方也表示「相關產品資訊將於完成內部流程後，正式對外公佈，敬請期待。」

根據媒體報導指出，近期在社群平台Threads上出多位網友發文，表示期待這款甜鹹口味的早餐堡即將在台上市。甚至有網友熱切地表示「好興奮！跪求快快上市」，也有人提到自己在韓國、日本都未能品嚐到這道美食。也有曾在日本品嚐過「楓糖鬆餅堡」的網友表示，自己因為實在太過喜歡，一週內就享用了三次。而也有自稱在麥當勞工作的網友透露，目前收銀機系統上已出現相關按鍵，暗示「11月中旬」可望推出。

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而根據《NOWnews今日新聞》報導指出，針對網路上的討論，台灣麥當勞官方回應表示「麥當勞持續觀察市場及消費者喜好，不定期規劃期間限定產品，以提供消費者更多元美味的選擇；相關產品資訊將於完成內部流程後，正式對外公佈，敬請期待。」

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