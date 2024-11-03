全球僅1000張！他拿「青眼白龍」換周杰倫的票　網愣：至少換10張

▲「青眼白龍」。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

遊戲王卡片「青眼白龍」是1999年官方舉辦JUMP祭典上才能取得的限定版，當時全球僅僅推出1000張，是收藏界的「夢幻逸品」。如今，有網友因為想要看周杰倫的演唱會，決定忍痛割愛，「只換不售！」貼文曝光後，掀起討論。

有網友在臉書社團「演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券」上發文求換，他想要用一張限量的「青眼白龍」換取2張周杰倫的門票，如果可以的話，想要前排一點的位置，「只換不售」。

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貼文曝光後，引發網友討論，「這應該能換到至少10張黃牛價格的周杰倫」、「你在高鐵上清算財產，不怕一眨眼就少一張」、「你認真？這個拿去卡片市場應該不只兩張了吧」、「我先跪了」、「這張我記得要好幾十萬（認真的），但我覺得用換的應該換不到，因為市場不同」、「小弟有票，二連號」。

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券）

還有網友拋問，「這多少錢？」原PO則回應，「看你的卡況，一般30至80萬台幣不等」。

本站曾報導《為女兒犧牲青眼白龍！日「遊戲王暖爸」泛淚：謝謝你，我的青春》，日本有網友為了付女兒3年、100萬日圓的（約新台幣20萬元）學費，所以忍痛割愛4張遊戲王卡片「青眼白龍」。由於全球僅推出1000張「青眼白龍」，若保存得宜，價值不菲。

本文經原PO授權引用