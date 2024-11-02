26歲網紅嫁入豪門！丈夫明列生活規則　網見「1限制」嚇瘋：會離婚

▲網紅蘇迪嫁給百萬富翁後，每天過著奢華的生活，但自由卻受限制。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

杜拜26歲女子蘇迪（Soudi Al Nadak）最近分享自己嫁給百萬富翁後，丈夫為她制定的生活規則，其中包括禁止工作、不需做飯、包包和鞋子必須搭配起來，以及不可以有任何男性朋友，迅速引起網友關注。目前，這段影片已累積逾5.2萬個讚和350萬次觀看量，而蘇迪的生活方式也引發網友熱議。

據NDTV報導，蘇迪是一名經常在網上分享其奢侈生活方式的網紅。此前，她已貼出多段自己瘋狂購物、與豪華轎車同框，以及乘搭頭等艙到世界各地旅行的經歷。儘管她的炫富行為飽受抨擊，不過這名女子絲毫不受影響，最近還在網上po出自己與百萬富翁老公的相處模式。

蘇迪在影片中表示，自己和丈夫納達克（Jamal Nadak）已婚3年，並擁有彼此的密碼、即時定位等互信條件。由於丈夫包辦了她所有的支出，因此她完全不需要工作，每天只需要保持精緻的妝容與髮型，讓丈夫「大飽眼福」就好。另外，由於她們一家每天都會外出用餐，因此她從不做飯。

蘇迪以「Soudirella」（來自灰姑娘Cinderella）自稱，形容自己受到丈夫公主般的對待，不過蘇迪在獲得這些金錢上的享受之際，也受到了丈夫不少束縛。她表示，丈夫有一些具體偏好，比如強制她的包包必須和鞋子相互搭配，也不能有任何男性朋友。

對此，許多網友表示擔憂，認為這些條例突顯了丈夫的控制欲，甚至質疑金錢是否能真正帶來幸福。一位網友留言指出，「金錢買不到幸福，儘管有錢總是比沒錢快樂」。而另一位網友則質疑她在這樣的婚姻中是否享有獨立權利，並警告這種生活或許缺乏意義且令人乏味；部分評論更擔憂這種被控制的關係，可能會讓蘇迪的婚姻走向終結。