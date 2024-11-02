劉德華為何能紅40年？　老粉曝「2特質很難得」：幾乎0負評

▲劉德華至今人氣依舊。（圖／記者謝婷婷攝）



記者施怡妏／綜合報導

天王劉德華（華仔）1日起在台北小巨蛋連唱4場，暌違11年的台灣演唱會吸引萬名「華嫂」到場，有網友好奇，聽說劉德華在20年前是神一般的等級，幾乎是0負評，「真的這麼強嗎？」就有資深粉絲大讚，劉德華作風親民，且對待工作態度很敬業，「1990前後幾年，華仔港台都超紅，是收視保證」。

有網友在PTT發文，「華神，當年真的很紅嗎？」聽說20年前，劉德華在PTT八卦版跟神一樣，只要是關於劉德華的文章，幾乎都是好評如潮，幾乎沒有負面評價，好奇當年的劉德華究竟有多猛，「因為自己沒有參與那年代，2005年我還在吃奶嘴」。

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▲劉德華出道多年，累積無數代表作。（圖／記者謝婷婷攝）



貼文曝光，老粉狂讚劉德華很親民，「很紅啊，四大天王」、「謝謝你的愛，世界第一等紅到爆」、「早年唱片銷售都是幾白金幾白金的」、「早期經典港片深植人心，當歌手時聲音也很有辨識度」、「印象當年男粉人數不亞於女粉」、「應該是1991-1998的時候，當時最像巨星級」、「過年的時候一直被他的歌洗腦，就知道有多紅了」、「他最紅就90年代」。

不少人都提到，劉德華出道以來幾乎0負評，「形象很好非表面，零負評，也很照顧歌迷，會私下跟歌迷認真聚會」、「我朋友也跟華仔從歌迷變朋友20年」、「他上的節目收視率都很高，我還記得曾有篇新聞標題寫『有他收視率就搞定了』，而且因為會做人，媒體的報導幾乎都是正面的，辦活動都是萬人空巷，新聞頭條」。

劉德華出道超過40年，以親民、謙和作風聞名，被視為演藝圈中的「好好先生」，英挺外型更是圈粉無數，2008年和小4歲的愛妻朱麗倩步入禮堂，育有1個女兒，家庭生活美滿。1990年代獲封為香港樂壇「四大天王」之一，也是金氏世界紀錄大全中獲獎最多的香港歌手；在影視方面，三次獲得香港電影金像獎最佳男主角奬，兩次獲得金馬獎最佳男主角奬，至今參演電影超過170部。