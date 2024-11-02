　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

浣熊太多乾脆吃掉！德國屠戶推「浣熊香腸」賣翻　味道口感曝光

▲▼殺不完就吃掉！德國屠夫推「浣熊香腸」賣爆 官方開綠燈創造雙贏。（圖／翻攝自Wildererhütte）

▲浣熊氾濫乾脆吃掉，德國屠夫推浣熊香腸、肉丸賣爆。（圖／翻攝自Wildererhütte）

記者趙蔡州／綜合報導

浣熊由於外表可愛，被不少人當寵物飼養，然而浣熊一旦被放生到野外，就會變成強勢的入侵物種，德國境內就因為浣熊繁衍過多，導致當地居民困擾，當地有肉商為解決日益嚴重的浣熊問題，嘗試將浣熊做成香腸及肉丸，沒想到產品上市後大獲好評，甚至有人為了一嚐浣熊肉，不惜開車150公里上門消費。

根據美國CNN報導，屠戶邁克爾（Michael Reiss）2022年在柏林郊區開了一間肉品專賣店Wildererhütte，某日他突然萌生了一個點子，由於浣熊在德國造成嚴重破壞，被德國人當成害獸捕獵，然而許多人殺死浣熊後「只是單純丟棄」，他認為浣熊應該可以有其他用途，例如製作成食物。

邁克爾在得到官員的同意後，開始嘗試加工浣熊肉，他最初是將浣熊肉製成肉丸，沒想到「浣熊肉丸」意外受到饕客歡迎，甚至成為了肉品店的熱門商品，他因此馬不停蹄進行研發，並開始透過網路進行銷售，如今他的肉品店已經推出了7種浣熊肉產品，包含浣熊香腸、浣熊午餐肉等。

邁克爾說，「我們是歐洲唯一販賣浣熊肉品的地方」、「人們（客人）來自世界各地，甚至還有人會開車150公里上門消費，順便來一趟一日遊，只因為他們想嚐嚐看浣熊肉」。他還指出，浣熊肉不僅是一種新奇的東西，味道也很讚「它很受歡迎，我從來沒有聽人說過它很噁心或不能吃，幾乎每個人都喜歡它」。

邁克爾進一步形容，浣熊肉的味道跟其他動物的肉類區別不大，也沒有過於特殊的味道（例如羊騷味），口感部分相較其他肉稍微軟一些，「如果你吃了2根香腸，你就會知道哪一個是浣熊肉做的，但若事前不知道是浣熊肉，你就幾乎不會意識到（香腸）有不一樣」。

邁克爾經營的肉品專賣店如今因為浣熊肉品爆紅，甚至成為了當地熱門的觀光項目之一，也為德國政府提供了一項解決浣熊氾濫的參考方法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／新北酒醉男倒公車站路邊　肚子中數刀送醫亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

浣熊太多乾脆吃掉！德國屠戶推「浣熊香腸」賣翻　味道口感曝光

美佛州萬聖節活動爆槍擊2死6傷　17歲槍手當場被捕

中印恢復互信第一步　兩國士兵邊境交換糖果合影

單親媽打多份工養家　兒逆襲成公司CEO「豪砸1500萬讓母親退休」

美國大選前夕　俄外長突放話：美俄處於「直接軍事衝突」邊緣

俄羅斯罰Google「天文數字罰金」　克宮發言人認了：我唸不出來

希臘公主「闖18禁現場」性感姿勢擺拍！　色色讓網友笑翻

中國人瘋搶新宿「吉伊卡哇」塞滿包只結帳一隻！　日警出動了

不只iPhone 16！印尼禁售Google Pixel手機　原因曝光

伊朗處死德裔公民　德國關閉「3間伊朗領事館」召回大使

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

20241028 ETtoday新聞

劉德華今晚小巨蛋開唱　老婆朱麗蒨也來了！

康芮減弱為輕颱 氣象署14：30解海警 ｜20241101 ET午間新聞

新北刺青猴抓到了！隨機踹倒機車　警上門秒孬雙手合十

浣熊太多乾脆吃掉！德國屠戶推「浣熊香腸」賣翻　味道口感曝光

美佛州萬聖節活動爆槍擊2死6傷　17歲槍手當場被捕

中印恢復互信第一步　兩國士兵邊境交換糖果合影

單親媽打多份工養家　兒逆襲成公司CEO「豪砸1500萬讓母親退休」

美國大選前夕　俄外長突放話：美俄處於「直接軍事衝突」邊緣

俄羅斯罰Google「天文數字罰金」　克宮發言人認了：我唸不出來

希臘公主「闖18禁現場」性感姿勢擺拍！　色色讓網友笑翻

中國人瘋搶新宿「吉伊卡哇」塞滿包只結帳一隻！　日警出動了

不只iPhone 16！印尼禁售Google Pixel手機　原因曝光

伊朗處死德裔公民　德國關閉「3間伊朗領事館」召回大使

浣熊太多乾脆吃掉！德國屠戶推「浣熊香腸」賣翻　味道口感曝光

美佛州萬聖節活動爆槍擊2死6傷　17歲槍手當場被捕

台鹽綠能弊案「陳啟昱」跑了？高雄檢警開拘票旗山找人

Nissan「e-Power油電技術車款」全球破150萬輛！2026前進軍北美

王定宇轟劉德華「媚共藝人」燒起來了　作家：有魄力就禁陸星入台

小心胃病找上你！營養師提醒「10招護胃訣竅」

TOYOTA英國廠「已生產超過500萬輛新車」！頭尾相連可繞地球半圈

Lexus「高雄亞灣全新據點」正式開幕！斥資2億元耗費2年打造

屏東「軍卡碰撞重機」騎士失控再撞牆1死1傷　車頭爛掉照片曝光

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

國際熱門新聞

AV女優脫光做愛！宅哥緊握模型　網：鋼彈贏了

北韓「交戰烏軍」遭殲滅！唯一倖存傷兵曝

Google被俄罰天價　克宮發言人：我不會唸

希臘公主闖18禁現場　色色讓網友笑翻

搶吉伊卡哇！塞滿包只結帳1隻　日警出動

iPhone掉電超快　專家曝「2種APP」快移除

女師「帶娃外遇」　劈腿高三鮮肉！X液噴內褲

單親媽打多份工養家　兒逆襲成公司CEO「豪砸1500萬讓母親退休」

中印恢復互信　士兵邊境交換糖果合影

Google被俄罰款「37位數」天文數字

俄外長放話：美俄處於直接軍事衝突邊緣

不只iPhone 16！印尼禁售Google Pixel手機

北韓人妻偷吃「老公部下」！軍官夫抓姦在床

美佛州萬聖節活動爆槍擊2死6傷　17歲槍手當場被捕

更多熱門

相關新聞

院子被百隻浣熊佔領　她嚇到報警

院子被百隻浣熊佔領　她嚇到報警

美國華盛頓州基薩普郡(Kitsap)一名女子發現院子突然出現了百隻野生浣熊，而且看起來都非常飢餓，嚇得她躲到車上報警求援。警察到場後才了解到，該名女子已經餵食這附近的浣熊35年。

100隻飢餓浣熊霸占院子　女被包圍討食崩潰

100隻飢餓浣熊霸占院子　女被包圍討食崩潰

吉娃娃交「森林好朋友」　4萌獸玩耍爆紅

吉娃娃交「森林好朋友」　4萌獸玩耍爆紅

白頭海鵰貪心「塞整隻浣熊」　太胖飛不動

白頭海鵰貪心「塞整隻浣熊」　太胖飛不動

郭阜林合體浣熊兄弟吳念庭疑惑

郭阜林合體浣熊兄弟吳念庭疑惑

關鍵字：

浣熊浣熊香腸

讀者迴響

熱門新聞

即／台中加油站旁深夜大火　2樓宿舍火舌竄出

踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」現場照曝光！

即／新北酒醉男倒公車站路邊　肚子中數刀送醫亡

夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」：我好勇敢

劉德華才唱5首歌　突趴平在吊臂舞台

雙北災情多要上班　氣象粉專開噴市長

「好市多北部職缺」難得上架！他打工賺6萬

王定宇轟劉德華「媚共藝人」被打臉　網湧FB朝聖

世羽男單第一石宇奇比賽中呼吸急促倒地 擔架抬出急送醫

12小時後原地繼續唱！　劉德華不忍了

懷孕6個月急喊「不知爸爸是誰」！她列激戰時序表

屏東重機撞軍卡1死1傷　照片曝光

面試官測應酬能力出題「玩撲克牌」　求職男連打19局才想通

趙露思直播「臉差太多」又被疑整形

更多

最夯影音

更多

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面