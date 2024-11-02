浣熊太多乾脆吃掉！德國屠戶推「浣熊香腸」賣翻　味道口感曝光

▲浣熊氾濫乾脆吃掉，德國屠夫推浣熊香腸、肉丸賣爆。（圖／翻攝自Wildererhütte）

記者趙蔡州／綜合報導

浣熊由於外表可愛，被不少人當寵物飼養，然而浣熊一旦被放生到野外，就會變成強勢的入侵物種，德國境內就因為浣熊繁衍過多，導致當地居民困擾，當地有肉商為解決日益嚴重的浣熊問題，嘗試將浣熊做成香腸及肉丸，沒想到產品上市後大獲好評，甚至有人為了一嚐浣熊肉，不惜開車150公里上門消費。

根據美國CNN報導，屠戶邁克爾（Michael Reiss）2022年在柏林郊區開了一間肉品專賣店Wildererhütte，某日他突然萌生了一個點子，由於浣熊在德國造成嚴重破壞，被德國人當成害獸捕獵，然而許多人殺死浣熊後「只是單純丟棄」，他認為浣熊應該可以有其他用途，例如製作成食物。

邁克爾在得到官員的同意後，開始嘗試加工浣熊肉，他最初是將浣熊肉製成肉丸，沒想到「浣熊肉丸」意外受到饕客歡迎，甚至成為了肉品店的熱門商品，他因此馬不停蹄進行研發，並開始透過網路進行銷售，如今他的肉品店已經推出了7種浣熊肉產品，包含浣熊香腸、浣熊午餐肉等。

邁克爾說，「我們是歐洲唯一販賣浣熊肉品的地方」、「人們（客人）來自世界各地，甚至還有人會開車150公里上門消費，順便來一趟一日遊，只因為他們想嚐嚐看浣熊肉」。他還指出，浣熊肉不僅是一種新奇的東西，味道也很讚「它很受歡迎，我從來沒有聽人說過它很噁心或不能吃，幾乎每個人都喜歡它」。

邁克爾進一步形容，浣熊肉的味道跟其他動物的肉類區別不大，也沒有過於特殊的味道（例如羊騷味），口感部分相較其他肉稍微軟一些，「如果你吃了2根香腸，你就會知道哪一個是浣熊肉做的，但若事前不知道是浣熊肉，你就幾乎不會意識到（香腸）有不一樣」。

邁克爾經營的肉品專賣店如今因為浣熊肉品爆紅，甚至成為了當地熱門的觀光項目之一，也為德國政府提供了一項解決浣熊氾濫的參考方法。