殲-31變殲-35A！　中國空軍第二款隱身戰機命名公布

▲過去普遍認為中國空軍第二款隱身戰機為殲-31，隨著航展名單流出疑似已被正式命名為殲-35A。（圖／翻攝自維基百科）

軍武中心／綜合報導

珠海航展開幕前夕，網路再流出一份參展清單，驚現中國空軍的陸基版殲-35A將進行動態和靜態展示。隨著殲-35A的公開，證實這架由瀋飛研製的「鶻鷹」已成為中國空軍裝備的第二款隱身戰機，未來將和殲-20形成高低搭配的組合戰略，提升整體作戰效能。

即便今年的珠海參展名單未見眾所矚目的轟-20戰略轟炸機，但殲-35A的出現也引起各界的高度關注，等於公開中國空軍裝備的第二款隱身戰機正式命名。參考美軍對F-35的命名，殲-35A中的A代表著空軍（Air Force）的陸基型號，表明該機型是主要用於空軍在陸地上空作戰的版本。

▼網路流出一份珠海航展參展清單，出現中國空軍的陸基版殲-35A。（圖／翻攝自大陸網站）

這架過去被稱作「殲-31」的第五代單座雙發隱形戰鬥機，掛載能力8噸，作戰半徑達到1250公里，動力系統採用的是2臺渦扇-19系列中等推力發動機。而中國自主研製的霹靂-15遠程空空導彈也預計成為殲-35A的標配武器，其超過150公里的射程，再加上先進的相控陣雷達和預警機支持，將成為中國空軍獵殺跨代戰機的利器。

此外，殲-35A的橫空出世除了與殲-20共同形成高低搭配組合戰略，能在不同戰役中靈活調度，提升整體作戰效能，未來勢必也會被派遣在東海上空區域迎戰美軍F-35。

另一方面，隸屬於中國海軍的殲-15T預估也會在今年的珠海航展首度公開亮相。殲-15T屬於改進後的彈射型，被認為是一款專為福建艦航母所訂製開發的艦載機，參考陸基最大航程可以達到3500公里，最大載彈量6-8噸。未來上艦將與殲-35搭配，殲-35負責奪取制空權，殲-15T則利用大載彈量和航程，可以實施反艦、對陸等多種任務。

▼ 福建艦 。（圖／翻攝 中國海軍）