歲末有愛「人客來尞」市集X北區社造派對　邀市民來同樂

▲「第18屆歲末有愛「人客來尞」市集X北區社造派對」，將於11月9日下午2時至晚上7時在北區阿嬤妳看市集廊道隆重登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由俊逸慈善基金會、台南市北區區公所、台南市客委員會、環保局主辦，崑山科技大學、教育部青年發展署台南青年志工中心、永康社區大學、俊逸文教基金會、勝利之聲、電聲廣播電台、北區振興社區發展協會等單位合辦的「第18屆歲末有愛「人客來尞」市集X北區社造派對」，將於11月9日下午2時在北區阿嬤妳看市集廊道登場。

今年以「台南客家藝術節」為主題，結合非營利組織公益攤位、客家文化與社區創意，匯聚57個攤位展示美食、手作及互動體驗活動。舞台區安排 20 組不間斷的精彩表演節目，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心。特別邀請神秘嘉賓「豆子劇團」帶來客語、華語交錯的互動演出《搗蛋王子》，劇情生動，透過主角「阿弟牯」的冒險之旅，引領觀眾體驗客家野獸島的奇幻情節。此外，俊逸慈善基金會運用美國學校家屋打造「Podcast 體驗站」讓小朋友透過專業指導錄製節目，並能選擇台語或客語版挑戰本土語言。想成為小小 Podcaster 的小朋友，可於活動前在來來來野餐FB社團預約，名額有限額滿為止。

俊逸基金會集結府城的非營利機構，免費提供現場設攤，在歲末透過園遊會型式，讓更多民眾能夠認識公益團體的多元面貌，並透過舞台區不間斷的精彩表演節目，陪同非營利機構歲末暖冬拚愛心。而北區公所對於社區營造的推動，在文化局的指導下，除了著墨社區組織的深耕外，亦連結在地資源，發展各自特色。今年北區公所、中樓社區、鴨母寮文創觀光協會及個人社造，將一整年於藝文、教案手冊、皮影戲及走讀活動的社造成果一一展示；公所亦邀請求知育、大光教會等前來擺設攤位，環保局在場宣導回收再利用友善環境的相關資訊。另外，北區公所也致力於在地特色及文化資產的教育推廣，今年辦理了「在地遊學-學童社區踏查」7場次，鼓勵在地學生以遊學的眼光走進社區這個大教室裡，並在今年10月發表「入城過生活」教案，作為在地學子深入了解在地文化。

俊逸慈善基金會董事長李明威表示，自2007年起每年於歲末之際辦理嘉年華會廣邀府城的非營利機構，免費提供現場設攤，感謝18年來持續支持本活動的單位及社福團體，也非常感謝合辦單位崑山科技大學、教育部青年發展署台南青年志工中心、永康社區大學帶領青年學子透過產學合作，從活動前的宣傳到活動期間的參與，都能感受到學生的專業技能、積極與用心；並邀請專業團隊營造整體空間運用美國學校舊址的場地規劃家屋空間營造及Podcast體驗站，於家屋區提供客家藝術風野餐設備套組，讓親子、情侶檔輕鬆當網美拍照拍美美。

另為推展永續發展教育理念，循環經濟與手作風正逐漸成為潮流！今年首度連結金車文教基金會ESG行動推出「草頭娃娃 創意 DIY」活動，參與者發揮創意製作屬於個人風格的造型，透過在培養土中加入用咖啡渣發酵過的有機肥料, 不僅可改善土壤狀態，還可以防止蟲害，隨著照顧及澆水，將長出綠草，綠美化個人生活，點綴居住空間，讓「綠色」自然走進生活裡增添樂趣。限時限量免費體驗，額滿為止。

台南市客委會陳新裕主委表示，為了讓更多的民眾認識客家文化，除在廊道區安排客家美食以及親子DIY手作活動，今年特別邀請豆子劇團，以客語、華語穿插方式進行互動式演出，帶領民眾跟著惹禍後，被媽媽處罰不准吃飯及玩玩具的主角「阿弟牯」，一起進入沒有人管的客家野獸島，變成「搗蛋王子」。想知道搗蛋王子後來發生什麼事的大小朋友們，千萬不能錯過！

北區區長潘寶淑表示，感謝俊逸慈善基金會連續7年一同合辦此次活動，歡迎大家到現場感受客家藝術、社區的社造成果、各NGO的理念及體驗互動遊戲；潘區長也呼籲大家前來草坪區有限量100份拍立得年曆、泡泡表演、市集廊道有街頭藝人及多項手作體驗等，豐富的活動內容，歡迎大小朋友一起體驗參與。