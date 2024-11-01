　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

歲末有愛「人客來尞」市集X北區社造派對　邀市民來同樂

▲「第18屆歲末有愛「人客來尞」市集X北區社造派對」，將於11月9日下午2時至晚上7時在北區阿嬤妳看市集廊道隆重登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「第18屆歲末有愛「人客來尞」市集X北區社造派對」，將於11月9日下午2時至晚上7時在北區阿嬤妳看市集廊道隆重登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由俊逸慈善基金會、台南市北區區公所、台南市客委員會、環保局主辦，崑山科技大學、教育部青年發展署台南青年志工中心、永康社區大學、俊逸文教基金會、勝利之聲、電聲廣播電台、北區振興社區發展協會等單位合辦的「第18屆歲末有愛「人客來尞」市集X北區社造派對」，將於11月9日下午2時在北區阿嬤妳看市集廊道登場。

▲「第18屆歲末有愛「人客來尞」市集X北區社造派對」，將於11月9日下午2時至晚上7時在北區阿嬤妳看市集廊道隆重登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年以「台南客家藝術節」為主題，結合非營利組織公益攤位、客家文化與社區創意，匯聚57個攤位展示美食、手作及互動體驗活動。舞台區安排 20 組不間斷的精彩表演節目，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心。特別邀請神秘嘉賓「豆子劇團」帶來客語、華語交錯的互動演出《搗蛋王子》，劇情生動，透過主角「阿弟牯」的冒險之旅，引領觀眾體驗客家野獸島的奇幻情節。此外，俊逸慈善基金會運用美國學校家屋打造「Podcast 體驗站」讓小朋友透過專業指導錄製節目，並能選擇台語或客語版挑戰本土語言。想成為小小 Podcaster 的小朋友，可於活動前在來來來野餐FB社團預約，名額有限額滿為止。

▲「第18屆歲末有愛「人客來尞」市集X北區社造派對」，將於11月9日下午2時至晚上7時在北區阿嬤妳看市集廊道隆重登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

俊逸基金會集結府城的非營利機構，免費提供現場設攤，在歲末透過園遊會型式，讓更多民眾能夠認識公益團體的多元面貌，並透過舞台區不間斷的精彩表演節目，陪同非營利機構歲末暖冬拚愛心。而北區公所對於社區營造的推動，在文化局的指導下，除了著墨社區組織的深耕外，亦連結在地資源，發展各自特色。今年北區公所、中樓社區、鴨母寮文創觀光協會及個人社造，將一整年於藝文、教案手冊、皮影戲及走讀活動的社造成果一一展示；公所亦邀請求知育、大光教會等前來擺設攤位，環保局在場宣導回收再利用友善環境的相關資訊。另外，北區公所也致力於在地特色及文化資產的教育推廣，今年辦理了「在地遊學-學童社區踏查」7場次，鼓勵在地學生以遊學的眼光走進社區這個大教室裡，並在今年10月發表「入城過生活」教案，作為在地學子深入了解在地文化。

▲「第18屆歲末有愛「人客來尞」市集X北區社造派對」，將於11月9日下午2時至晚上7時在北區阿嬤妳看市集廊道隆重登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

俊逸慈善基金會董事長李明威表示，自2007年起每年於歲末之際辦理嘉年華會廣邀府城的非營利機構，免費提供現場設攤，感謝18年來持續支持本活動的單位及社福團體，也非常感謝合辦單位崑山科技大學、教育部青年發展署台南青年志工中心、永康社區大學帶領青年學子透過產學合作，從活動前的宣傳到活動期間的參與，都能感受到學生的專業技能、積極與用心；並邀請專業團隊營造整體空間運用美國學校舊址的場地規劃家屋空間營造及Podcast體驗站，於家屋區提供客家藝術風野餐設備套組，讓親子、情侶檔輕鬆當網美拍照拍美美。

▲「第18屆歲末有愛「人客來尞」市集X北區社造派對」，將於11月9日下午2時至晚上7時在北區阿嬤妳看市集廊道隆重登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另為推展永續發展教育理念，循環經濟與手作風正逐漸成為潮流！今年首度連結金車文教基金會ESG行動推出「草頭娃娃 創意 DIY」活動，參與者發揮創意製作屬於個人風格的造型，透過在培養土中加入用咖啡渣發酵過的有機肥料, 不僅可改善土壤狀態，還可以防止蟲害，隨著照顧及澆水，將長出綠草，綠美化個人生活，點綴居住空間，讓「綠色」自然走進生活裡增添樂趣。限時限量免費體驗，額滿為止。

台南市客委會陳新裕主委表示，為了讓更多的民眾認識客家文化，除在廊道區安排客家美食以及親子DIY手作活動，今年特別邀請豆子劇團，以客語、華語穿插方式進行互動式演出，帶領民眾跟著惹禍後，被媽媽處罰不准吃飯及玩玩具的主角「阿弟牯」，一起進入沒有人管的客家野獸島，變成「搗蛋王子」。想知道搗蛋王子後來發生什麼事的大小朋友們，千萬不能錯過！

▲「第18屆歲末有愛「人客來尞」市集X北區社造派對」，將於11月9日下午2時至晚上7時在北區阿嬤妳看市集廊道隆重登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

北區區長潘寶淑表示，感謝俊逸慈善基金會連續7年一同合辦此次活動，歡迎大家到現場感受客家藝術、社區的社造成果、各NGO的理念及體驗互動遊戲；潘區長也呼籲大家前來草坪區有限量100份拍立得年曆、泡泡表演、市集廊道有街頭藝人及多項手作體驗等，豐富的活動內容，歡迎大小朋友一起體驗參與。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
汐止吳家滅門血案　蘇建和3死囚再度免賠
劉德華才唱5首歌　突然趴平在吊臂舞台
俄羅斯罰Google「天文數字罰金」　克宮發言人認了：我唸不
明起「2波階梯式降溫」　最新預測曝光
康芮走後清理屋頂落葉　彰化男「踩破屋頂」摔落身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北市立黃金博物館20年歲　與日本石見銀山締結姊妹館同慶生

新北市圖推家庭共讀「翻閱永和」　廣邀親子多元閱讀趣

杜絕不法票券　新北市府抽查ITF國際旅展攤商

新北徹夜修復市容　侯友宜籲企業體恤員工：以安全為優先考量

歲末有愛「人客來尞」市集X北區社造派對　邀市民來同樂

基隆第6座公私協力候車亭　行動郵車造型七堵閃亮登場

台東農業受災嚴重　立委莊瑞雄赴關山、池上勘災

饒慶鈴推「慢活創深」挖掘地方魅力　台東展現產業創生新成就

陳亭妃緊急會勘颱風災情　全力爭取蚵農補助

立委籲「現金+貸款」助台東漁民　卓揆允研議處理

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

北宜警車變「安全車」領跑　後面跟一排豪車沒人敢超

狗主子們颱風天堅持出門　奴才無奈冒雨集體崩潰XD

GD曾想放棄音樂：搞不清自己是誰　轉念放鬆「就算面相變了也很好」

新北市立黃金博物館20年歲　與日本石見銀山締結姊妹館同慶生

新北市圖推家庭共讀「翻閱永和」　廣邀親子多元閱讀趣

杜絕不法票券　新北市府抽查ITF國際旅展攤商

新北徹夜修復市容　侯友宜籲企業體恤員工：以安全為優先考量

歲末有愛「人客來尞」市集X北區社造派對　邀市民來同樂

基隆第6座公私協力候車亭　行動郵車造型七堵閃亮登場

台東農業受災嚴重　立委莊瑞雄赴關山、池上勘災

饒慶鈴推「慢活創深」挖掘地方魅力　台東展現產業創生新成就

陳亭妃緊急會勘颱風災情　全力爭取蚵農補助

立委籲「現金+貸款」助台東漁民　卓揆允研議處理

汐止吳家滅門血案　蘇建和3死囚再度免賠！遺族求更審判賠831萬

美國大選前夕　俄外長突放話：美俄處於「直接軍事衝突」邊緣

王定宇轟劉德華「媚共藝人」被打臉　網湧FB貼文朝聖：奇文共賞

夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」　X光照到白點急動手術：我好勇敢

難道是天意！劉德華才唱5首歌　突然趴平在吊臂舞台

裘莉49歲近況掀議！「疑熱戀小9歲歌手」活動照網驚：認不出

俄羅斯罰Google「天文數字罰金」　克宮發言人認了：我唸不出來

5種顏色床單讓你睡更好　灰色竟是睡眠地雷

康芮走後清理屋頂落葉　彰化男「踩破屋頂」摔落身亡

新北市立黃金博物館20年歲　與日本石見銀山締結姊妹館同慶生

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

地方熱門新聞

康芮颱風晚間已出海黃偉哲提醒市民1日外出留意安全

Stray Kids高雄延後開唱　高市府公布因應措施

清寒青年18歲職畢加入「青年領航計畫」

康芮1天釀台中255件災情　

颱風造成台南運河滿是魚屍悚目驚心

康芮肆虐！桃園1.1萬戶停電　台電人員冒雨搶修

屏東70歲男外出未歸　隔天倒臥10多公里外堤防邊

「2024桃園萬聖城」好逛又好拍！

金門小三通突破百萬人次　重返疫前高峰指日可待

台南市立醫院、奇美醫院明天異動　開診情形一次看

陳亭妃緊急會勘颱風災情全力爭取蚵農補助

藍晒圖快閃活動第二波！MAP義剪+棒球、假日市集

不減碳沒訂單　南投工策會聯手暨大找解方

台南市智慧路邊停車計費系統囊獲第22屆金擘獎三大獎

更多熱門

相關新聞

加州萬聖節派對槍擊6人中彈　18歲男死亡

加州萬聖節派對槍擊6人中彈　18歲男死亡

美國加州沙斯塔郡一場萬聖節派對發生槍擊事件，總計6人中彈，釀成1人死亡、5人受傷的悲劇，死者為18歲男子德雷克·阿爾法羅（Drake Alfaro）。這起槍案現場的畫面也已曝光，可見現場地面血跡斑斑。

崑大連兩年辦理「綠色永續市集」近30攤商展現成果

崑大連兩年辦理「綠色永續市集」近30攤商展現成果

嘉藥萬聖節前夕狂歡市集與演唱會結合原民文化嗨翻全場

嘉藥萬聖節前夕狂歡市集與演唱會結合原民文化嗨翻全場

天母萬聖趴驚見「超萌恰吉、檳榔姐妹花」

天母萬聖趴驚見「超萌恰吉、檳榔姐妹花」

2024萬聖節愛幼幼兒園攜手東橋里萬聖節派對

2024萬聖節愛幼幼兒園攜手東橋里萬聖節派對

關鍵字：

歲末人客市集派對

讀者迴響

熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

北市男遭倒塌電桿壓爆頭　媽媽含淚認屍

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

家寧嘴唇顫抖認情變！4字回分手原因

全台驚現怪奇案例！建商自願毀約賠款不交屋　購屋族上網求助

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

獨／同行8人都是教練仍出人命　28歲男潛訓魂斷池底

即／隨機踹倒機車刺青猴抓到了　警上門秒孬雙手合十

「好市多北部職缺」難得上架！他打工賺6萬

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

妻生下女兒認了「是一夜情」！綠帽夫1原因選擇原諒

快訊／145萬股民嗨翻！00878再配0.55元　年化配息率逾9%

柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」現場照曝光！

更多

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面