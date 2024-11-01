台鐵西部恢復正常行車了　北迴線提早16時搶通、花東線18時通車

▲台鐵北迴線昨因康芮颱風發生土石流。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

受康芮颱風和地震影響，台鐵北迴線、花東線中斷，七堵到南港間因電車線受損原本採單線行車，經台鐵搶修也已開通，目前西部幹線全線正常行車，東部幹線北迴線土石流預計明晨首班車前搶通通車，也提早於今下午搶通，預計下午16時通車，花東線預計晚間18時搶通。

台鐵公司表示，康芮颱風來襲，經10月31日夜間所有人員及機具漏夜查道與搶修，縱貫線基隆=枋寮、宜蘭線八堵=蘇澳、南迴線枋寮=台東今已恢復行駛。另北迴線、花東線及部分其他路段仍在巡檢搶修中，汐科站西正線受颱風影響電車線斷損，汐止=南港上午暫以東正線單線雙向行車，經搶通後，目前西部幹線全線正常。

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台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買警報期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

台鐵搶通情況：

一、西部幹線：全線正常行駛，七堵=南港西正線亦已開通。

二、東部幹線：

(一)北迴線K56+800土石流掩蓋區已清理完畢，並進行電力號誌修復檢查，預計16:00前完成試車。

(二)11月1日00:18花蓮地區發生芮氏規模5.5地震影響，吉安=志學間(K9+700~750)木瓜溪橋北橋台軌道方向不整，初步認定橋梁結構安全無虞，列車可以30公里慢行運轉，並全天候派人看守，後續將由技師進一步確認。

(三)景美=北埔電車線損壞預計於16:00修復。

(四)光復=富源、鹿野=山里電車線損壞預計於14:30修復。

(五)南平=光復、玉里=東里電車線調整預計於17:00修復。

(六)北迴線預計於16:00提前搶通。

(七)花東線預計於18:00搶通。

三、南迴線: 全線正常行駛，11月1日對號列車開放站票。

四、支線：六家線、內灣線、集集線、沙崙線正常行駛。平溪線、深澳線因樹木傾倒路線，尚在搶修中，預計於15:00恢復行駛。