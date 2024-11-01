開賣2分鐘搶光！　武陵農場櫻花季訂房「全數售罄」

▲武陵農場櫻花季訂房搶翻天！2分鐘內全數售罄。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

武陵農場的櫻花季將於明年2月10日至23日展開，為期14天。今（1）日上午8時30分開放的訂房訊息一出，便吸引了大量民眾，結果在短短2分鐘內，所有房間便已被搶購一空。

為了方便遊客提前規劃行程，武陵農場在今晨開放了明年櫻花季的國民賓館訂房，並計劃於12月1日早上8點開放露營區的訂位。每年武陵櫻花季都吸引了眾多遊客前來賞櫻，因此今年的預訂熱潮也在所難免。

武陵農場強調，除了住宿的訂房外，櫻花季期間也將進行總量管制，以確保遊客的安全與舒適。預計明年的櫻花季將再次吸引大量遊客，建議有意前往的民眾提前規劃行程，以免錯過賞櫻的良機。

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武陵農場也提供其他賞櫻方法，例如多種一日遊交通票券。由台北端-台北轉運站及市府轉運站和宜蘭端搭車，車票採預售方式，由國光客運窗口（全省連線窗口）及超商（7-11、全家、萊爾富）售票。從梨山遊客中心購買豐原客運賞櫻專車車票也可以到達武陵農場，或者是交由團體旅行社預約行程。



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