改裝車輛噪音及交通事故頭號元兇　南警加強取締保障道路安全

▲市警二分局聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，於29日晚間在中西區民權路4段中油安平古堡站前執行「環警監聯合稽查」專案勤務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

改裝車輛除了製造噪音，造成鄰近居民生活困擾外，亦是交通事故的主要肇因之一、為防制改裝車輛層出不窮，市警二分局聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，於29日晚間在中西區民權路4段中油安平古堡站前執行「環警監聯合稽查」專案勤務，4小時共計舉發違規19件。

本次「環警監聯合稽查」專案勤務主要針對改裝車燈(LED、HID)、設高音喇叭、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等惡性違規進行取締。員警執行專案勤務中，主動攔查一輛配有改裝車燈之機車，該車燈因光線強烈且直射眼睛，易造成強烈眩光，嚴重影響用路人視線，影響交通安全。本次專案稽查成果顯著，共計依道路交通管理處罰條例第16、18條取締改裝車輛18件以及通報改裝排氣管噪音車輛1件。

第二分局持續強力取締改裝車輛、酒後駕車及易肇事路口之精準執法。查處改裝車輛部分，自2024年迄今針對明顯且事實明確之擅自改裝汽車設備違規，逕依道路交通管理處罰條例第16、18條舉發共計93件，另完成蒐證並通報環保局、監理站實施召回檢驗共計261件。

第二分局表示，為了保障大眾的生命財產安全，將繼續加大對改裝車輛的取締力度。不當的改裝車體、電氣設備，依道路交通管理處罰條例第18條，可處新臺幣2400元以上9600元以下之罰款，並責令檢驗。而改裝排氣管之部分，除違反「噪音管制法」，另亦可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條及第43條，最重可處新台幣6000元以上3萬6000元以下之罰款。呼籲廣大車主遵守交通法規，切勿盲目追求個性化改裝，而導致車輛安全結構減弱，更危及自己及其他用路人的安全。台南市政府與二分局將持續加強對改裝車輛及酒駕的取締，攜手共同維護道路安全，共創美好的出行環境！