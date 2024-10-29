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狠母泣訴不該害死2幼女　法官裁定續押三嘆：想想自己做了什麼

▲▼簡姓女子涉嫌誘騙1對女兒走進新店碧潭溺死，被依殺人罪起訴 。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北簡姓婦人（右）涉嫌誘騙1對親生幼女走進新店碧潭溺死，被起訴涉犯殺人罪嫌，法官29日裁定繼續羈押 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北簡姓媽媽涉帶2個親生幼女到新店碧潭誘騙下水溺斃，今（29日）被台北地檢署起訴涉犯殺人罪嫌、移審台北地院召開接押庭，在押的簡婦在庭訊中數度泣訴認錯，法官也跟著三聲嘆息，問簡婦「殺小孩是因為小孩比較弱嗎」、「妳的小孩臨死前就是承受這樣的痛苦」、「希望妳好好想想，自己做了什麼」，並諭知簡婦今起繼續羈押。

35歲的簡婦今在庭訊中供稱「帶孩子去跳河，是我的錯，我不該帶小孩一起死、剩下我留下來，如果可以重來，我會帶他們去遊樂場、去溜滑梯、去圖書館」，但她否認預謀犯案，而是帶女兒們到常來的碧潭，走在潭邊小徑，突然動念。

▲新北狠母帶2女兒到新店碧潭渡船頭，以拍照為由騙孩子下水，案發現場曝光。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲新北狠母簡婦聲稱帶2個親生幼女新店碧潭渡船頭旁木棧道，臨時起意共赴黃泉。（圖／記者陳以昇攝）

簡婦哭著說當時想到公婆平常對她的行為，一念之差想帶女兒「到另一個世界、到天堂，我去照顧她們」，她沒想過要放棄女兒，她還告訴女兒們「等等媽媽！媽媽馬上就來！」她沒想到自己會活下來，「我是打算一起走！」

簡婦聲稱案發被羈押，經社工輔導，她才理解公婆對她冷暴力、家暴，簡婦自稱不是本地人、在本地也沒朋友，案發前不知可求助，她宣稱曾遭公公威脅、作勢要打她，簡婦強調現在說這些，不是記恨，而是陳述事實來龍去脈，「我不恨公婆，我怪自己犯了錯」。

法官嘆息說，若真受公婆委屈，「一般人要殺也是去殺公婆，怎會殺小孩？是因為小孩比較弱嗎？」簡婦哭著跳針認錯「我應該帶小孩去公園玩都好」，法官二度嘆息問簡婦想帶小孩同死卻獨活，「是因為在水中覺得水太冷、呼吸很困難嗎？」

▲▼簡女與丈夫公婆口角，帶2個女兒跳碧潭輕生，自己卻游回上岸。（圖／記者陸運陞攝）

▲警方獲報到現場搜尋，在碧潭邊找到不幸溺斃的小姊妹遺體。（圖／記者陸運陞攝）

簡婦哭著說不知自己如何爬上岸，「我喝了很多水，肚子很脹，當時沒有知覺，我心已死，我很痛苦」。法官三度嘆息說「一定很痛苦！妳的小孩臨死前就是承受這樣的痛苦」，法官看著簡婦，幽幽道出「講這些，是希望妳好好想想，自己做了什麼，然後，珍惜自己生命」。

公訴檢察官表示，簡婦在大陸有房產有家人親友，反而在台無固定住居所，加上涉犯2個殺人重罪，趨吉避凶、脫免刑責是人之常情，簡婦畏罪逃回大陸的可能性很高，且監視畫面顯示簡婦似無與女兒同死舉動，上岸後還移轉財產、將手機丟入水中，顯見對法律服從性很低。

公訴檢察官建請繼續羈押簡婦，強調「子女是獨立個體，父母無權剝奪子女生存權利。」

簡婦同意被收押，「因為我也沒地方去，我犯的錯，我要勇於面對！」並絮叨著在押期間固定吃身心科藥物、找事做以分散注意力，「不要哭哭~女兒喜歡看我認真工作的樣子」。辯護律師表示尊重簡婦想法，僅解釋簡婦當時自認將死，所以移轉財產歸還欠父親的部分債務，手機跟證件是第2度跳潭時遺失。

律師認同「父母不能決定子女的生死」，本案是非常遺憾的事件，簡婦已自首認錯、認真反省也非常後悔，希望法官了解簡婦犯錯背後的壓力與原因，來自生活經驗與家庭衝突，簡婦願盡餘生彌補錯誤。

由於本案列為國民法官參審案件，依法處理被告接押程序的法官，不能參與日後實體審理、以免產生預斷，法官提醒簡婦的律師須另遞委任狀給實體審理的合議庭，並諭知簡婦涉犯最輕本刑10年以上徒刑重罪，犯行造成2個兒童生命無法回復，且簡婦在大陸有親友和財產，有逃亡之虞，從今日起繼續羈押。審理中第1次羈押，為期不得逾3個月，但可聲請延押。

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