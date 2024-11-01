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花6600住阿里山「被跳蚤咬到毀容」　民宿道歉：不應該出現的缺失

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲入住民宿卻遭跳蚤咬全身。（圖／翻攝爆料公社）

生活中心／綜合報導

一對夫妻花6600元入住阿里山的民宿，沒想到遭跳蚤咬全身，於是上網爆料，指稱「腳都毀容」，向店家反映卻沒得到半句道歉。事情發酵一天，業者緊急發文道歉，表示已與房客聯繫並退款，「該名房客與其先生在我們的住宿環境被叮咬，都是我們不應該出現的缺失。」

一名女網友在臉書《爆料公社》指控，帶著全家8個人入住阿里山某民宿，房型為2間山景四人房，沒想到她與老公同睡靠窗的床，當晚被跳蚤咬到全身、腳都毀容，就連醫生看到都害怕。不過，退房時向業者告知狀況，卻沒有得到半句道歉的話，就連Google寫評論都被下架。

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原PO指出，價格是一晚6600元，其實並不便宜，「請業者自己睡一個晚上確認沒問題再出租房間，真的不希望下一個人受害，幸好跟我們同行的長輩沒事，不然我不知道怎麼交代。」照片可見，當事人雙腳雙手都被咬到起疹子。

此事引發網友討論，業者緊急發布聲明表示，已與該名房客聯繫及致上歉意，並將該晚房源住宿費用退款。「不論實際究竟是跳蚤、床蝨臭蟲還是小黑蚊等，該名房客與其先生在我們的住宿環境被叮咬，都是我們不應該出現的缺失。」

業者指出，會盡快聯繫專業的除蟲公司來進行全面檢測與除蟲作業。不過，業者也強調，google商家評價是業主無權刪除的，僅有google與評價者帳號有權刪除，「我們不會向google提出申訴要求刪除一星評價，正因有這樣的評價運作，才能讓我們記取錯誤並督促我們要做到該做到的事。」

▲▼阿里山神禾民宿道歉文。（圖／取自臉書）

▲民宿發道歉文。（圖／取自臉書）

道歉全文如下：

大家午安，今日早上得知了爆料公社的貼文內容，早上時我們已與該名房客聯繫，對於該名房客與其先生受到的影響再次致上歉意，我們已將該晚房源住宿費用退款。

我們查看了爆料公社貼文中的所有留言，不論實際究竟是跳蚤、床蝨臭蟲還是小黑蚊等，該名房客與其先生在我們的住宿環境被叮咬，都是我們不應該出現的缺失。

10/18 退房時該名房客有向我們反應被叮咬，然而第一時間我們卻沒有給予良好的處理。儘管每日房客退房後，我們就會更換新的床單被單枕頭套等織物品，但我們應該要更進一步，按照網友留言所說，趕緊買藥除蟲。10/22第一次收到該房客留下的google評價，我們了解到房客被叮咬的嚴重，我們前往購買並在所有房源內投藥除蟲。可是我們慢半拍的處理方式對該房客造成了影響，同時也造成我們今日的咎由自取。我們會盡快聯繫專業的除蟲公司來進行全面檢測與除蟲作業。

我們很感謝該名房客仍對於我們的服務與地點環境給予支持認可，再次向這名房客與其先生入住中的不愉快影響衷心致歉，對不起，真的對不起。

我們也感謝網友們的留言與評價，這件事讓我們銘記在心學到教訓，也謝謝許多網友給予不同的驅蟲建議，我們都有收到並會就此儘快改善。

google商家評價是業主無權刪除的，僅有google與評價者帳號有權刪除。我們不會向google提出申訴要求刪除一星評價，正因有這樣的評價運作，才能讓我們記取錯誤並督促我們要做到該做到的事。

對不起佔用大家的時間與版面流量。最後希望大家颱風天注意安全，謝謝。
 

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