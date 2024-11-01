快訊／台灣本島脫離暴風圈「解除陸警」　12縣市續發豪大雨特報

▲台灣本島上午已脫離康芮颱風暴風圈。（圖／氣象署提供）



記者陳嘉恩／台北報導

根據中央氣象署上午8時30分發布最新資訊，輕度颱風康芮過去3小時強度減弱，目前中心位在馬祖東北方海面，向東北轉東北東移動，台灣本島已脫離暴風圈，陸上警戒解除，但對馬祖仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

氣象署持續針對康芮發布海上陸上颱風警報，預報員朱美霖說，康芮颱風的暴風範圍已經脫離台灣本島，但目前馬祖仍在警戒範圍之內，北部海面也是目前暴風的警戒範圍。

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▲▼降雨趨勢和風場變化趨勢。（圖／氣象署提供）



朱美霖指出，颱風目前中心位置位於馬祖東北方約100公里海面上，它的移動速度快速，未來預估會往東北轉東北東的方向移動，強度上是輕度颱風，暴風範圍180公里，台灣本島已經脫離暴風圈，馬祖仍要加強戒備。

朱美霖說，今天各地降雨趨緩，不過沿海的風力還是偏大，過去有些連續降雨，山區累積雨量相當大，有可能發生坍方落石甚至土石流的情形，有些脆弱路段也可能會受到影響，所以提醒民眾留意路況，避免進入山區或溪河邊活動，海面上的浪況還是比較惡劣，沿海可能會發生強風浪，前往海邊活動要特別注意安全。

▲▼氣象署持續發布豪大雨特報和陸上強風特報。（圖／氣象署提供）

氣象署持續針對12縣市發布豪大雨特報，因颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區有局部大雨或豪雨，苗栗至高雄、花蓮、馬祖及屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署