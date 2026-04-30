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300萬運兵車側翻「擋風玻璃掉下來」　貨車司機嚇傻：對方闖紅燈

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區今日11時許發生一起車禍，一名謝男駕駛車齡僅1年的「運兵車」豐田Alphard，與一名駕駛食品貨車的連男發生碰撞，整輛Alphard失控側翻，貨車則往路墩撞擊，受損嚴重。連男不肯就醫，但是被嚇到語塞失魂，直言對方闖紅燈。

▲▼台中300萬運兵車闖禍翻覆！　貨車司機被撞到失魂：對方闖紅燈。（圖／記者許權毅攝）

▲台中北屯今早發生一起碰撞車禍，其中肇事的Alphard休旅車倒在路中。（圖／記者許權毅攝）

事發在今日11時10分左右，北屯區崇德八路與豐樂北二路口發生對撞車禍，現場一輛要價300多萬的豐田Alphard豪華休旅車翻覆倒在路中，一旁還有一輛白色貨車，撞擊上路墩，車頭受損嚴重。警消獲報到場，發現休旅車駕駛謝男（39歲）受傷，將人送醫，貨車駕駛連男（26歲）輕傷拒絕送醫。

▲▼台中300萬運兵車闖禍翻覆！　貨車司機被撞到失魂：對方闖紅燈。（圖／記者許權毅攝）

▲▼該輛貨車把路墩撞斷，受損嚴重，駕駛連男說是對方闖紅燈。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中300萬運兵車闖禍翻覆！　貨車司機被撞到失魂：對方闖紅燈。（圖／記者許權毅攝）

《ETtoday新聞雲》到場時，發現警方正在指揮交通，該輛Alphard左側車身受損嚴重，大片玻璃被撞碎，後擋風玻璃也整片掉落，側翻擋在崇德八路上；白色貨車騎上人行道路墩，駕駛連男呆坐在一旁，受到不小驚嚇。

連男說，當時自己沿著豐樂北二路直行，燈號是綠燈，對方突然從崇德八路方向衝過來，確實是紅燈，車輛撞上後就偏移，往路邊衝撞，車上有載著少量食品，通知公司後，有同事過來接手。第五警分局說，雙方均無酒駕情事，肇事原因要待進一步鑑定分析。

▲▼台中300萬運兵車闖禍翻覆！　貨車司機被撞到失魂：對方闖紅燈。（圖／記者許權毅攝）

▲事發地點在崇德八路與豐樂北二路口。（圖／記者許權毅攝）

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