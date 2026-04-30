月薪2萬會計A公司2億！開保時捷刷黑卡　神秘微笑：長輩包養我

▲南部一名女會計涉嫌A了公司2億多。（示意圖／翻攝自pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

南部某知名營造大廠一名高姓女會計，入職時月薪僅2萬元，竟靠著與72歲張姓副董的「超友誼關係」，聯手在11年內掏空公司逾2億元，不僅開保時捷代步、手持頂級黑卡瘋狂血拼，還豪氣豪擲150萬送弟弟參加歐洲極致貴婦團，高女面對檢警偵訊時，更語帶嬌羞暗示自己是「被包養」。

檢調調查，這間營造公司專門承攬政府大型標案，在業界頗具份量，高女（約50歲）自1996年入職，起薪雖低，卻深得張姓副董（72歲）寵愛。兩人被控自2011年起，利用副董監督工程之便，大玩「灌水大法」，透過浮報預算、虛開發票等手段，將公款源源不絕地匯入人頭帳戶。

高女的薪水雖然不高，但生活豪奢程度卻令人咋舌，明明年薪不到百萬，卻過著「名媛級」生活，每天開著保時捷跑車拉風上下班，手持年費高達16萬元的「卡中之王」黑卡，刷卡不眨眼，為了疼愛弟弟，二話不說掏出150萬元團費送他出國爽玩歐洲。

檢方偵訊時，三人堅不認罪，高女更使出「神祕大法」，向檢調自爆錢是「長輩包養」給的，但當被追問乾爹是誰？她卻閉口不談，留下一抹神祕微笑，讓辦案人員聽了都傻眼。

事發後高女雖然已急吐1億5千萬餘元，但仍有近億元款項交代不清，檢方認為3人犯後態度惡劣，今（30）日偵結依詐欺、洗錢及《商會法》等罪起訴，並建請法院「從重量刑」。