粿王罕見動作「買到」乾淨判決書　律師提范姜1行為還有刑事訴訟

▲粿王直接認賠100萬，換來「乾淨」判決書。（圖／翻攝自IG，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

藝人「王子」邱勝翊不倫前啦啦隊女神「粿粿」江瑋琳，直接認賠100萬元給范姜彥豐。對此，律師李怡貞分析，粿王「認諾」雖賠得比一般侵害配偶權的案件都來得高，但也成功換來「不討論案情、絕大多數都是法條」的判決書，但別忘了，接下來范姜還得面對偷取對話的妨害秘密訴訟，若判刑，民事賠償也是一筆錢。

粿王認賠100萬 法院仍公開判決書

粿粿、王子認賠100萬元，請求不公開判決書。不過，法院考量司法公開原則與婚姻、親密互動隱私的平衡，不採納被告請求，而是改以遮隱當事人姓名、刪減敏感對話細節方式公開。

對此，律師李怡貞表示，很多人好奇，為何實務普遍判賠偏低的侵害配偶權案件，可以判到100萬元？最大原因在於，王子與粿粿在法律上做了一個「認諾」的動作，「白話文就是，你（范姜）要一百萬，我就給你一百萬。」

粿王「認諾」 判決書才幾乎只剩法條

不過，也正因為如此，判決書內容大部份都是法條，完全不討論案情，連同王子、粿粿的真實姓名都變成代號B01與B02，屬於「非常簡單、不浪費司法資源的判決」。至於這100萬花得值不值得？見仁見智。

李怡貞指出，這也是為何她很多當事人提告侵害配偶權，都會掛上好幾百萬甚至千萬的數字，從178萬到1000萬的都有，就算1％多的裁判費很高，也依然很划算，而且和解之後可以退三分之二，所以經驗上都是走和解。

若走和解根本不留紀錄 就是拿錢換名譽

李怡貞直言，如果走和解，根本都不會有任何紀錄可以被公開，「其實我們就是在給對方一個拿錢換假清白名譽的機會。」她認為，其實范姜價碼可以再開高一點，並同意以和解筆錄方式不公開判決，否則這樣的判決公開，也根本了無新意，「婚姻走到如此，其實就是來算錢，不然要算感情幹嘛？」

提醒范姜還有妨害秘密官司 若判刑民事也得賠

李怡貞坦言，儘管如此，做人也不能太貪心，因為以范姜搜集到的證據，如果證據只是對話以及一些合照，法院頂多判賠20至50萬元。別忘了，范姜還得面臨偷取對話的妨害秘密刑事訴訟，若判刑，附帶的民事賠償也是一筆錢，但如果操作和解，不硬給法院判，這案子還能當談判籌碼，一來解決全部紛爭，二來對范姜的保障也更多。