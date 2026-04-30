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28歲「防詐天使」車禍遇劫亡！生前超甜笑容萬人淚崩：一路好走

▲▼28歲女警遭撞後被遊覽車輾過，傷重不治。（圖／翻攝臉書／安平警好讚）

▲28歲女警遭撞後被遊覽車輾過，傷重不治。（圖／翻攝臉書／安平警好讚）

記者柯振中／綜合報導

台南市安南區28日清晨發生死亡車禍，28歲鄭姓女警休假期間騎車外出，遭到20歲戴女騎車從後方追撞，隨後又被遊覽車輾過，導致當場傷重不治。事件引起社會震驚，臉書粉專「安平警好讚」也在臉書上緬懷，而文中附上鄭女生前燦爛的笑容，讓上萬網友忍不住淚崩了。

舞蹈系女神投身警界！「防詐天使」身亡　同仁哭紅眼

「安平警好讚」29日在臉書上發文，指稱所內突然少了一位熟悉的身影，「那位總是帶著笑容、做事認真、熱心服務的防詐天使」已經徹底離開。

「安平警好讚」感念，鄭女出身於舞蹈系，擁有舞蹈專長，卻毅然選擇穿上警服，將青春與熱情投入警察工作。雖然從警時間不長，但過程中鄭女始終全力以赴，無論是查緝毒品、偵破竊案，或是反詐宣導、協助獨居長者就醫，「妳都不曾缺席。」

▲台南28歲女警遭20歲戴姓女騎士撞倒，慘被遊覽車輾斃，戴女肇事後查看車損。（圖／民眾提供，下同）

▲台南28歲女警遭20歲戴姓女騎士撞倒，慘被遊覽車輾斃，戴女肇事後查看車損。（圖／民眾提供）

「安平警好讚」感嘆，鄭女在同仁眼中待人誠懇、工作認真，在民眾眼中則是願意多一點關心、多盡一份心力的波麗士，怎料突如其來的交通事故，讓這一切畫下句點，「大家都難以接受，也哭紅了雙眼。」

黑白照曝光！上萬網淚崩致哀：在天堂自由跳舞吧

如今鄭女已經逝世，化作星星守護更多家人，「安平警好讚」也不禁呼籲，交通安全從來不是一句口號，若是大眾多一分留意，就能少一分遺憾。此外，「安平警好讚」同時也附上了鄭女身穿警服、對著鏡頭甜笑的照片，並且將圖片改為黑白色來致哀。

貼文與照片曝光以後，不少民眾淚崩直言，「甜美的防詐天使，謝謝你，辛苦你了，一路好走」、「辛苦了！防詐天使，願無罣礙」、「一路好走，家屬請節哀」、「台灣交通真的很危險、連警察都無法倖免」、「美麗的天使，妳可以卸下責任，在天堂自由的舞蹈，妳辛苦了。」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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