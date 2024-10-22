朋友租車出遊誰買單？「司機免攤油錢」引論戰　過來人曝真實心聲

▲年輕人三五好友相約出遊，總有幾個人要負責辛苦開車，由此引發不少爭執。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

時下年輕人三五好友相約出遊，總有幾個人要負責開車。有網友就在網上發文，最近出遊結束要結算分攤租車、油錢費用時，一名朋友主張自己男友「全程擔當駕駛」很辛苦，希望分攤費用時男友那份能少算一些，幾個朋友為此進行了好一翻討論。因此這名原PO想聽聽其他人的意見「駕駛不需要分攤出錢？」發文一出，立刻在網上引起網友論戰。

有網友在網路論壇Dcard發文表示，之前假日和多名友人一同租車出遊，而當時負責駕駛車的，是一對情侶中的男生。等回家後結算金額，朋友們卻出現意見分歧，對於駕駛需不需要與大家一起分攤租車錢、油錢見解不一。該對情侶檔的女生表示，因為男友開車很辛苦，所以希望能少付一點，最後他們討論出的方案有二，分別是「駕駛不用出錢，其他人平分一切費用」，或是「駕駛不用出油錢，但租車費要大家一起平分」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，自己支持一路開車很辛苦，覺得就不要讓開車的友人分攤車錢、油錢了，「大家覺得怎樣比較恰當呢？」

貼文一出，立刻引起2派網友熱議，有不少人覺得小題大作，「要這樣算，朋友都不用當了，真的。從一開始的旅遊方案規劃就要開始算」、「沒有錢就不要出來玩拜託，不然就是找和他一樣沒錢的去湊省錢團」、「我主張跟錢有關全部均分，不然開車很累就不用車錢，那排行程很累要不要旅遊費用還是門票錢不用之類的，訂房間跟飯店溝通很累要不要房錢也少一點？」

但也有人反駁：「開車需要付出的精力跟排行程、訂房間、拍照完全不是同一個級別的事情，我可以跟你保證」、「會講出這種話的就是出去玩都爽爽坐在副駕或後座的米蟲」、「一堆沒開過車的在那邊吵排行程訂飯店很累真的很好笑，在台灣，一個方向盤掌握一車的命，真的很輕鬆嗎？」、「駕駛從頭玩到尾上車還不能補覺，還要負責大家的安全，這樣還要收錢有沒有良心啊！」

還有不少出遊時就是被朋友安排當司機的「苦主」出面吐露自己的真實感受：「之前出去玩也當過駕駛，一路上大家都在開心聊天或滑手機睡覺，只有我在焦慮緊張看路況，根本不敢放鬆享受，回家還要分車錢真的很賭爛」、「完全懂！研所快畢業時跟男友和他的朋友3人，開男友家的車帶他們去山上跨年，回家後算油錢，他其中一個朋友竟然覺得很貴質疑我們是不是想賺他們的錢……從此該位同學再也不來往」、「身為出去總是開車的人，我的想法是如果有人可以跟我替換，那幫忙出油錢沒關係。如果都是同一個人在駕駛，那建議其他人多分擔點，當作是辛苦費——因為開車真的很累」。

延伸閱讀

▸ 幫男友慶生！蛋糕藏「冰箱最後面」仍被爸吃掉…她怒飆：老番顛 全場1原因怒了

▸ 試穿Fendi披肩竟被店員扯掉 銀座店經理帶人「集體下跪」道歉

▸ 男友「繼承10億」想分手！女友毒殺負心漢重判25年 卻是「詐騙郵件」肇禍