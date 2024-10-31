快訊／高雄女大生遭撞噴飛慘壓車底不治　相驗結果曝

記者陳崑福、陳宏瑞／屏東報導

高雄市大寮區鳳林四路昨（30）日晚間9點發生一起嚴重車禍，20歲許姓女大生被轎車慘壓車底，救出送醫仍宣告不治，屏東檢方今日上午在枋寮殯儀館進行相驗，發現死者傷勢初步研判為頭部創傷及胸部重創，但因為有兩台車輛先後碰撞死者，為釐清死因，擇期安排解剖進行複驗。

▲女大生遭2車兩度撞擊，被壓在車底 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍發生在30日21時14分，警、消接獲民眾報案，稱在大寮區鳳林四路、中正路路口有車禍發生，忠義所及交通分隊員警立即到場處理，疏導交通。

▲女大生先撞上左轉的黃女車輛，後噴飛至對向車道，遭楊女車輛輾過。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，當時20歲許女騎摩托車，沿鳳林四路南往北直行，行經肇事地點時，與36歲黃女駕駛的一輛左轉轎車發生碰撞，導致她摔飛到對向車道，又遭47歲楊女駕駛的轎車撞擊後，整個人被壓在車底，消防人員將她救出時，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍在今日凌晨宣告不治。

根據監視器畫面，許姓女大生當時騎在鳳林四路的內線車道，據了解，該路段機車並沒有禁行內線，而黃女駕駛的轎車左轉時，疑似未禮讓直行的許女，發生第一次碰撞，許女噴飛到對向又被直行的轎車輾壓，才釀成不幸，不過詳細的肇事原因及責任歸屬有待警方進一步調查釐清。

據了解，死亡的許姓女大生是輔英科技大學大三生，自己在外租屋，昨晚是要去買晚餐。許女是屏東枋寮人，姊姊接到車禍的噩耗後連夜從屏東趕到高雄，崩潰無法接受，將妹妹遺體運回老家。

屏東地檢署檢察官今日上午11點半到枋寮殯儀館相驗，發現死者傷勢初步研判為頭部創傷及胸部重創，因為有2車先後碰撞死者，為釐清死因，擇期安排解剖進行複驗，確認死因後會再移回高雄地檢署偵辦。