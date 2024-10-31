快訊／康芮減為中颱晚間出海　高雄市「5區之外」明上班上課

▲陳其邁主持康芮颱風災害應變中心工作會議。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

康芮颱風減弱變小，今（31）日下午5點30分已減弱為中颱，並於晚間6時40分從雲林縣麥寮鄉出海，台灣本島預計明天上半天陸續脫離暴風圈解除陸警，氣象署也下修風雨預測資料。針對明天是否還會再放颱風假？高雄市政府晚間也做出決定，明天正常上班上課。

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▲高雄11/1除5山區行政區外，其餘正常上班上課。（圖／記者賴文萱翻攝）

另山區桃源、那瑪夏、茂林、六龜、甲仙5行政區，預估雨量已達停班停課標準，為維護山區民眾安全，明(11/1)日5行政區停班停課。

陳其邁指出，康芮颱風預估山區將達大雨或豪雨以上降雨，因此在那瑪夏、桃源、茂林、六龜、甲仙區等土石流及大規模崩塌警戒區域，已請區公所、民政局及社會局再次確認保全對象是否已完成撤離及安置作業；並請區公所及警察局依封橋封路相關標準進行管制，預先規劃替代道路。

此外，山區應慎防坍方、落石及土石流，陳其邁強調密切注意本市道路及台20（南橫公路）(桃源區)、台27(六龜區)、台28(六龜區)、台29(那瑪夏區)等山區道路是否有預警性封閉或中斷情形，並將資訊通報應變中心轉知新聞局，持續發布訊息向民眾說明。