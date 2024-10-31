印度富豪過世「31億遺產」全留給愛犬！　管家、廚師也有份

▲塔塔集團前董事長塔達將遺產全留給愛犬。（圖／翻攝自IG／ratantata）

記者張方瑀／綜合報導

印度最大企業之一塔塔集團（Tata Group）的前董事長塔達（Ratan Tata）於10月9日因病辭世，享壽86歲。塔達一生未婚未生，過世後留下高達9100萬英鎊（約台幣31億元）財產，近日被曝出大部分資產將由他的「愛犬」及其管家、廚師共同繼承，並要求在他去世後愛犬能夠獲得完善照顧。

▲塔達飼養的第一隻狗提托（Tito）。（圖／翻攝自IG／ratantata）



綜合外媒報導，按照印度傳統，一生未婚未生的塔達應該將約9100萬英鎊的遺產留給他的兄弟姐妹，但他選擇將大部分財產留給愛犬，還有管家兼助理蘇比克（Konar Subbiah）及廚師肖（Rajan Shaw），而他的兄弟姐妹則僅繼承部分遺產。

塔達在遺囑中指明，他的愛犬一直陪伴他直到去世，因此必須確保他的狗能獲得完善的照顧，並設立了相應條款以保障其餘生安穩。

▲塔達生前就相當關注動物保護和流浪動物問題。（圖／翻攝自IG／ratantata）



塔達的友人塞斯（Suhel Seth）透露，塔達留給蘇比克和肖的遺產十分慷慨，他們都已年過50，現在負責照顧狗狗起居，「他（塔達）為他們提供了非常、非常慷慨的安排，他們再也不必工作，而且會被妥善照顧。」

塞斯說，這些遺囑對那些熟悉塔達的人來說並不意外，「這不是財富的象徵，而是對寵物和兩位最親密助手帶來的喜悅和關懷表達感激。」

英國廣播公司（BBC）報導，塔達是印度最受國際認可的商業領袖之一，塔塔集團是印度最大企業之一，年營收超過1000億美元。印度總理莫迪（Narendra Modi）也稱塔達是「一名具有遠見的商業領袖，擁有富同情心的靈魂，是一名非凡之人」。