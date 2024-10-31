林佳龍訪友邦貝里斯「雙外長」會晤聯合聲明　曝白蝦進口進度

▲林佳龍率訪團出訪貝里斯。（圖／翻攝林佳龍臉書）



記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍出訪中美洲及加勒比海5友邦，結束訪聖露西亞行程後，30日抵達第四站友邦貝里斯，這也是林第四度訪貝里斯，到貝國後，林佳龍也會晤外交兼外貿部長馮賽卡(Francis Fonseca)舉行雙邊會談並召開記者會發表聯合聲明。林佳龍表示，此次見證兩國建交35週年，貝里斯多次在國際場合支持台灣，是落實「價值外交」的重要夥伴。林也提到，貝里斯白蝦出口到台灣的議案，已進行到實地查核階段，落實讓兩國人民互利共榮的「經濟外交」。

林佳龍表示，2019年擔任交通部長時，受前總統蔡英文指派，代表台灣簽署與貝里斯觀光與郵政合作備忘錄，出席台貝建交30週年慶典；而今則以外交部長身分前來貝里斯，見證兩國建交35週年，看見台貝邦誼永固，對我來說意義重大。

林佳龍說明，在抵達貝里斯後隨即展開一連串行程，先是會晤貝國外交兼外貿部長馮賽卡(Francis Fonseca)舉行雙邊會談並召開記者會發表聯合聲明，台貝兩國都珍惜和平、民主、自由、法治與人權，貝里斯也多次在國際場合，支持台灣參與國際組織，是我們落實賴清德總統「價值外交」的重要夥伴。

對於兩國邦誼，林佳龍指出，建交35年以來，兩國在基礎建設、農業、環境、文化與教育等領域的合作，都有非常豐碩成果，而備受重視的貝里斯白蝦出口到台灣的議案，經過兩年的努力，目前已經進行到實地查核的階段，在確保貝里斯白蝦安全無虞之後，兩國政府就能進行下階段磋商，若一切順利，不久之後國人就可以享受到物廉價美的貝里斯白蝦，落實讓兩國人民互利共榮的「經濟外交」。

林佳龍強調，展望未來，我們樂於分享台灣經驗，將彼此的合作擴展到農業創新、人才培育、公共衛生、資訊及通訊技術、婦女賦權、乾淨能源與基礎建設等領域，也將協助重建貝里斯市區的Belcan橋，作為兩國邦誼永固的象徵，並深化兩國的夥伴關係，為台貝邦誼擘劃下個35年。