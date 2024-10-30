青年關心晚安還是晚上好？　7學者專家對談中國用語與文化認同

▲晚安還是晚上好？Y’s Day「週三青年日」座談關心中國用語與文化認同 。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

晚安還是晚上好？多位學者專家30日晚間在Y’s Day「週三青年日」舉辦的青年座談中，針對中國用語與文化統戰，分享觀點與看法。政治大學語言所講座教授何萬順表示，在語言互相影響的過程中，語彙的影響是最低層次的，使用中國用語不必然影響認同， 但重要與根本的議題是如何看待自己的語言、發展本土語言。陸委會副主委、東海大學政治系教授沈有忠認為，語言是溝通工具，也會凝聚民族認同，近期北京對台統戰提出了「文化認同」的概念，很可惜的是，中國大陸的中華文化沒有自由民主的元素，也不包容多元價值，而是強調由上而下的威權，顯露出戰狼特性。

30日晚間舉行的這場青年座談，由淡江大學戰略所助理教授馬準威主持，受邀與會的來賓除了何萬順、沈有忠，還包括師範大學台灣語文學系教授許慧如、東吳大學政治系助理教授陳方隅、與點堂創辦人陳茻，以及台灣智庫副執行長董思齊。座談結束後，主持人與來賓們也和現場青年們針對語言政治、如何找出台灣人的文化共同點、本土語與母語教育等問題，充分交換意見與想法。

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淡江大學戰略所助理教授馬準威表示，台語是具有台灣主體性的語言，現在卻逐漸式微。使用他國的語言載體這件事是好是壞，或者沒有影響？為什麼語言的使用會牽涉到中國統戰？這些問題是這次座談邀請專家學者與關心此議題的青年們一起討論的重點。

▲淡江大學戰略所助理教授馬準威。

▲台灣智庫副執行長、台大政治系博士董思齊。

對此，台灣智庫副執行長、台大政治系博士董思齊指出，語言不僅僅是溝通的工具，更是文化和歷史的載體，對於個人與集體的身分認同也會產生深遠影響。從「日據」到「日治」、「大陸」到「中國」等用語的變遷，不僅顯示出語言文化的分歧，更展現出台灣對自身主體性的堅持與自覺。面對中國的「大外宣」策略，台灣在包容不同文化之際，須保持高度的辨識力，特別要注意像抖音這類的文化傳播管道，以免無意間被統戰思維所影響。

董思齊強調，青年世代作為語言變遷的推動者，更應在用語選擇中保持敏銳的文化意識，深思每個詞彙背後的意涵，唯有建立與在地深厚連結的文化認同，台灣民眾才能在保護語言與文化獨特性的同時，持續強化台灣的國家與民族認同，抵抗外來的文化侵蝕。

政治大學語言所講座教授何萬順表示，兩種語言接觸時必然會互相影響，部分用法確實有很深的意識形態，例如「中國」和「大陸」，就涉及使用者的台灣主體意識，但其實在語言互相影響的過程中，語彙的影響是最低層次的，使用中國用語不必然影響認同，重要且根本的議題是，在文化交流與多元民主的背景下，「我們如何看待自己的語言？我們如何發展本土語言，並在未來的國家願景中，納入這塊塑造認同的重要基石」。

▲政治大學語言所講座教授何萬順。

▲師範大學台灣語文學系教授許慧如。

師範大學台灣語文學系教授許慧如認為，語言有識別和認同功能，許多台灣旅客去國外旅行時常擔心被誤認為中國人，所以有些人會特別準備各種小物以表明身份，但其實台灣人明明就有自己的語言「台語」，可以更容易讓外國人認出台灣人。她認為，台灣華語和中國用語因為實在接近，所以也特別容易受到影響，當面對帶著敵意入侵的語言時，就不得不從意識形態的角度來理解語言。

與點堂創辦人陳茻在分享個人親子教育經驗時表示，網路上許多卡通都是中國製作，家長非常擔心小孩會被中國用語入侵，讓人焦慮的還包括中國用語讓人聯想到統戰和飛彈，但我們應該對下一代「不受統戰」的能力更有信心。陳茻建議，台灣人應該深刻思考自己的歷史和認同，同時提供環境土壤，讓創作者發展出更多、更有趣的本土卡通，讓下一代能欣賞更優質的教育娛樂內容。

▲與點堂創辦人陳茻。



▲東吳大學政治系助理教授陳方隅。

東吳大學政治系助理教授陳方隅表示，中國對台統戰持續不懈，甚至疑似入侵Dcard美妝板，集中攻擊「只是指出化妝品含有中國用語」的網友貼文，因此必須提防各種匿名帳號和社團發出的「網路瘋傳」。另外，根據民主實驗室的研究，中國網軍已入侵地方、美食、運動等軟性聯誼社團，爭議訊息可觸及全台兩千萬人，政治宣傳無孔不入，大家在討論用語時不光是要抵抗，而是要認知到統戰的存在，在接受訊息是必須意識到這點。

陸委會副主委、東海大學政治系教授沈有忠認為，語言是溝通工具，也會凝聚民族認同，台灣文化具有包容性，不僅真正保存了中華文化，更廣納自由、民主、法治、人權等普世價值，使其更豐富。近期北京對台統戰，提出了「文化認同」的概念，但很可惜的是，中國大陸的中華文化沒有自由民主的元素，也不包容多元價值，而是強調由上而下的威權，顯露出戰狼特性。

沈有忠指出，陸委會展開近年來最盛大的兩岸圖書文化交流，邀請中國圖書工作者來台且不對簡體字書籍設限，希望北京能放下政治統戰、文化議題政治化的惡意，學習中華文化在台灣所開出的美麗花朵，展開對等尊重、健康有序的文化交流。

▼陸委會副主委、東海大學政治系教授沈有忠。