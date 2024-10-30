讚台灣鐵板燒便宜　德女：這餐在德國只能買一隻蝦吧

記者黃翊婷／綜合報導

德國女子Jasmin來台旅遊10天，在台期間她前往餐廳品嘗鐵板燒，當她得知雙人海陸套餐的價格是新台幣730元，換算成歐元大約是21歐元之後，忍不住驚呼在台灣吃東西很幸福，「今天付的錢在德國大概只能吃一隻蝦吧。」

▲Jasmin覺得台灣的鐵板燒價格很合理。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

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不要鬧工作室29日在YouTube頻道分享影片，來賓是先前來過台灣的德國女子Jasmin，這次她再度來台旅遊10天，並嘗試挑戰台灣的鐵板燒，她表示，之前在德國和日本的餐廳吃過，但還沒吃過台灣的，沒想到台灣鐵板燒的上菜速度這麼快，她還沒點餐就已經把飯跟菜送來了。

Jasmin與主持人強尼點了雙人海陸套餐，她陸續吃了蝦子、炒蛋、魚等料理，大讚餐點都很香、很多汁，魚的外皮也很酥脆，她甚至開始好奇，要訓練多久才可以當鐵板燒廚師，她有意願學習怎麼做這些料理。

最後結帳時，Jasmin才知道雙人海陸套餐的價格是新台幣730元，換算成歐元大約是21歐元，讓她感到很驚訝，「這麼多的食物，這個價格非常合理，今天付的錢在德國大概只能吃一隻蝦吧」、「在台灣吃東西是幸福的」。