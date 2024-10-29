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康芮開眼了！估從「台東登陸」猛穿心　專家示警：有著渾厚大眼

最新AI底層掃描圖顯示，已可以看到颱風的渾厚大眼。（圖／臉書　觀氣象看天氣）

▲最新AI底層掃描圖顯示，已可以看到颱風的渾厚大眼。（圖／臉書　觀氣象看天氣）

圖文／CTWANT

今年第21號颱風「康芮」（Kong-rey，由柬埔寨命名）來勢洶洶，已在今（29）日凌晨增強為中颱，最快17時30分發布海上颱風警報，30日清晨陸上警報，31日及11月1日清晨影響最劇烈，全台警戒中。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，路徑各國趨於一致，預計將於台東附近登陸，最新AI底層掃描圖顯示，已可以看到一顆渾厚大眼，廣闊的風場加上厚實的眼壁，預計將以中颱上限至強颱下限強度侵襲台灣。

據氣象署最新資料顯示，「康芮」29日14時的中心位置在北緯17.8度，東經126.6度，以每小時17公里速度，向西北進行。中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑90公里。

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「觀氣象看天氣」表示，「康芮」經過2天2夜整合後，於凌晨升格為中颱，路徑各國也趨於一致，預計將由台東附近登陸，但登陸點仍有南北調整空間，過去幾天颱風北側對流相對貧弱，如今環境轉佳，從最新的AI底層掃描圖可看到已出現一顆渾厚的大眼，北側對流也獲得改善，在高層雲圖上風眼隱現。

「觀氣象看天氣」指，氣象署最新預測也將其暴風圈擴大至300公里，可能成為今年最大暴風圈的颱風，「廣闊的風場加上厚實的眼壁，預計將以中颱上限至強颱下限強度侵襲台灣」。

「觀氣象看天氣」預測，30日颱風暴風圈移入近海，到時北部、東北部率先出現降雨，各海域風浪加大，31日颱風暴風圈逐漸籠罩全台，全台各地強風豪雨、各海域風浪兇猛，11月1日颱風移至台灣海峽，上半天西部風雨仍明顯，下半天則會趨緩。

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