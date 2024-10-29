　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁、川普隨扈都在用！健身App洩行蹤　全球領袖維安恐現漏洞

▲▼ 。（圖／翻攝自App Store）

▲ 健身APP Strava恐怕使政要行蹤外洩。（圖／翻攝自App Store）

文／中央社

法國媒體調查發現，美國現任總統拜登、兩黨總統候選人川普與賀錦麗和其他世界領袖的高度機密行蹤，都能透過一款他們隨扈使用的健身應用程式（App）輕易在網路上追蹤。

但美國特勤局（U.S. Secret Service）告訴法國「世界報」（Le Monde），特勤局不認為其提供的保護受到任何損害。

世界報在一項透過法語和英語發布的影片調查中發現，美國特勤局部分探員在使用健身應用程式Strava，包括在川普近期2度遭遇暗殺未遂之後。Strava是一款健身追蹤App，主要供跑者和自行車騎士記錄活動並與社群分享鍛鍊過程。

世界報也在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的維安人員中發現Strava用戶。

在其中一個案例中，世界報追蹤馬克宏隨扈在Strava上的行動，判斷馬克宏2021年在諾曼第（Normandy）海濱度假勝地宏福勒（Honfleur）度過一個週末。這是一趟私人行程，未列在總統官方日程中。

世界報指出，美國前第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）和現任第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）的行蹤，也能透過追蹤她們隨扈的Strava檔案來精確標出位置。

美聯社報導，美國特勤局在致世界報的聲明中表示，特勤局員工在執行保護性勤務期間不得使用個人電子裝置，但「我們沒有禁止員工在下班時間使用社群媒體」。

特勤局聲明還說，「我們已通知受影響的人員。我們將檢討這項資訊，以判斷是否需要任何額外訓練或指引。」

世界報在另一個案例中報導，一名美國特勤局探員的Strava檔案洩漏了拜登2023年與中國國家主席習近平在舊金山舉行重大會談後下榻的飯店位置。世界報發現，拜登抵達數小時前，這名探員從飯店出發慢跑，並使用Strava追蹤慢跑路線。

世界報記者表示，他們一共辨識出26名美國探員、12名法國共和國總統安全小組（GSPR）成員，以及6名俄羅斯聯邦警衛局（FSO）成員，他們都負責維護總統安全。

世界報指出，能在Strava上追蹤行蹤，可能會導致維安出現漏洞，特別是隨扈人員事先前往領袖們下榻或舉行會議的飯店等地點時。

部分隨扈在Strava上使用真實姓名，而辨識出總統隨扈，可能也有助於找出他們的個人住址、家庭成員、行動，以及他們張貼在各個社群網站的照片等其他細節。

報導強調，這些資訊都有可能出於惡意目的被用來施壓隨扈。（譯者：李佩珊／核稿：曾依璇）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／康芮颱風17：30發海警！　明上午陸警
快訊／高爾宣當爸了！　超萌女兒出生
18歲男強擄侵犯女童！鄰居曝他「見到熟人就笑」：是陽光男孩
快訊／內湖當街砍人！　22歲男投案了
獨／偷錄心靈課程「鬼打牆亂吼」！　苦主爆全班學狗爬：完全邪教
五月天演唱會全延期！旅客大量退房　花蓮業者：今年還能更慘嗎
快訊／內湖砍人！30歲男遭攻擊　躲手搖飲店求救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

7歲罕病童被噎到！鄰居「輕拍後背」帥氣救回一命　驚險畫面曝

蛋糕吃一半挖出「整隻壁虎」噁照曝！　泰網友揪1點：超可疑

首例！韓國人「違反間諜法」洩密遭中國逮捕拘留　中方回應了

少年觀護所爆性虐！員工和囚犯「躲廁所愛愛」　有人還懷孕生子

賀錦麗副手35年前地下戀情！愛上中共高官千金　她分手差點自殺

彭博：台灣將向美採購千架攻擊無人機　已簽正式協議

普丁、川普隨扈都在用！健身App洩行蹤　全球領袖維安恐現漏洞

擔憂遭暗殺！北韓金正恩「維安升級」加強造神　女兒金主愛地位升

日本擬11／11召「特別國會」選出下任首相　石破茂能否連任成焦點

移民為何成美國大選「魔王級議題」？　吃貓狗論背後是邊境危機

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

真的能轉！萬聖節扮魔術方塊　萌弟玩到全身汗也捨不得脫

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

林俊傑要借她「瑕疵麥克風XD」　魏如萱自曝是I人：我就是I～

7歲罕病童被噎到！鄰居「輕拍後背」帥氣救回一命　驚險畫面曝

蛋糕吃一半挖出「整隻壁虎」噁照曝！　泰網友揪1點：超可疑

首例！韓國人「違反間諜法」洩密遭中國逮捕拘留　中方回應了

少年觀護所爆性虐！員工和囚犯「躲廁所愛愛」　有人還懷孕生子

賀錦麗副手35年前地下戀情！愛上中共高官千金　她分手差點自殺

彭博：台灣將向美採購千架攻擊無人機　已簽正式協議

普丁、川普隨扈都在用！健身App洩行蹤　全球領袖維安恐現漏洞

擔憂遭暗殺！北韓金正恩「維安升級」加強造神　女兒金主愛地位升

日本擬11／11召「特別國會」選出下任首相　石破茂能否連任成焦點

移民為何成美國大選「魔王級議題」？　吃貓狗論背後是邊境危機

快訊／康芮逼近「氣象署17：30發海警」　明上午陸警

大法官最新聲量曝光！　TPOC揭「中立」佔7成：好感度並不算好

7歲罕病童被噎到！鄰居「輕拍後背」帥氣救回一命　驚險畫面曝

八通關越嶺道東段登山入口意象落成　外型如穩重大山

康芮颱風「路徑南修」估達中颱上限　陳其邁示警：高雄風雨更強

草莓可頌出爐就秒殺！台東最夯甜點店　千層可頌蛋塔香濃又酥脆

再被點名參選台北市長　吳思瑤：無暇、沒有心思

「被鐵道耽誤的便當店」台鐵今年推30款特色便當　創近3500萬業績

高爾宣當爸了！　超萌女兒出生…揭愛妻芮德剛生完驚人1舉動

台中男遇襲重傷！兇嫌等2小時...他一開門就狂砍　門前血流成河

陸2小黑熊爭玩搖搖馬　短手互推模樣萌翻❤

國際熱門新聞

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

康芮將成穿心颱！日氣象廳路徑再南修

擋風玻璃飛行中裂了！新航赴日班機迫降台北

同事「鼻孔塞鞭炮」點火！日營造廠殘虐霸凌

交往8年才知道　妹子驚覺「男友大她25歲」崩潰：比我媽還老

川普副手范斯：台灣重要性遠勝烏克蘭

爆威廉王子、凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：大眾會很吃驚

摩鐵活春宮大放送　男女激戰窗戶全看光

燒成火海！叫醒後睡回去　5歲童燒成焦屍

超級財報周登場！美股勁揚273點　台積電ADR重挫逾4％

貝佐斯阻華郵挺賀錦麗　數以千計讀者退訂

全日空正妹俊男空服員辦感謝祭　網友批噁心

29歲男遭流浪漢殺害！同事見找人驚見遺體

更多熱門

相關新聞

川普要求「出動軍機護航」！拜登准了

川普要求「出動軍機護航」！拜登准了

美國前總統、共和黨總統候選人川普2度遭暗殺，如今又有伊朗刺殺威脅，他的競選團隊已要求提高安全保護等級，並以維安為由，要求出動搭載防禦系統的軍機。對此，美國總統拜登也指示特勤局為川普提供最高級別的保護，並稱「只要不涉及出動F-15戰機」，都應滿足川普的訴求。

川普遇襲！　馬斯克發1句話被罵爆刪文

川普遇襲！　馬斯克發1句話被罵爆刪文

川普控「拜登賀錦麗」要為暗殺負責

川普控「拜登賀錦麗」要為暗殺負責

特勤局允許川普造勢加裝「防彈玻璃」防暗殺

特勤局允許川普造勢加裝「防彈玻璃」防暗殺

川普遇刺最新畫面！嫌開槍前1分鐘被發現

川普遇刺最新畫面！嫌開槍前1分鐘被發現

關鍵字：

健身APPStrava政要行蹤外洩特勤局高度機密

讀者迴響

熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

便當店老闆「女友是免費飛機杯」被洗1星！回應惹怒網

道奇聽牌！弗里曼轟出世界大賽紀錄

康芮「暴風侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面