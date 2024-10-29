台電債務負擔龐大　牛煦庭要求政府做台電4年財務規劃

▲行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（29日）赴立法院針對「能源配比及電價政策」專案報告及備詢。國民黨立委牛煦庭要求卓榮泰針對台電財務負擔龐大的問題，提出4年財務總檢討以釐清台電財務狀況；另外，針對電價上漲由誰負擔，經濟部長郭智輝表示，是由企業負擔。牛最後也提醒卓，能源政策若能大刀闊斧改革，跳脫框架才能同時兼顧財務、企業與民間的期待。

牛煦庭表示，好的能源政策應該要包含以下四個要件，穩定的供電、合理的財務規劃、問責的機制、接軌國際趨勢，但蔡政府過去8年有4次大停電，2024年上半年中小型停電次也比去年同期提高20%，顯見目前能源政策沒辦法提供穩定的供電。

另外，牛煦庭也指，高昂的躉購電價、高昂的發電燃料費則導致台電承受不合理的財務負擔導致公司連年虧損，財務顯未合理規劃；高比例的火力發電，則導致我國沒辦法符合國際的減碳趨勢。

牛煦庭說，少數人建立的能源政策，不只黑箱不透明，面對多年後隱患爆發，現今卻無人可以問責，而這一切的錯誤都源自於當年訂定「發電比例」當作能源政策目標，造成的後果卻要由現在的全民承擔，要求卓內閣進行能源政策總檢討。

牛煦庭指出，台電缺乏長期有效的財務規劃，更因為過去政府總將壞帳丟給台電承擔，讓台電成為「能源政策的消波塊」。根據台電的預算書，台電在2017年有463.9億元的業務盈餘，之後逐年下降，至2023年，因原物料大漲，直接大幅虧損2469.7億元。即使現在國際原料價格趨於平緩，台電的購電支出卻大幅膨脹至3518億，負擔依然沈重。

而為補足台電財務缺口，政府近三年補助了台電5000億元，包含112年經濟部1500億、疫後特別預算500億、113年經濟部1000億，以及113年新增預算與114年預算各1000億。

對此，經濟部長郭智輝表示，支出大幅上漲的主要原因是因為補貼綠電政策，行政院長卓榮泰也表示，「綠電的成本確實比較高」。牛煦庭要求，政府應該要做台電4年財務規劃，否則將沒有任何討論標準，對此，行政院長卓榮泰當場責成經濟部長郭智輝執行台電4年財務規劃。