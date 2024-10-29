熊本熊被染黃了！台積電帶來外國人潮　中國人非法情色業興起

▲ 台積電帶來外國人潮，中國人非法情色業也隨之興起。（翻自台積電臉書、日本雅虎）

圖文／鏡週刊

台積電前往日本熊本設廠，帶來大批外國員工及眷屬入住，對外國人的房地產供給需求也增高。不過當地媒體也觀察到，熊本雖然變得繁榮，但「中國人非法情色業」也開始興起，只是隱藏在普通的公寓住宅中。

據日本《富士晚報》報導，日本總務省統計數據顯示，今年1月的熊本縣總人口約有172萬8千人，過去一年以來，雖然減少了1萬人，但外國人數卻增加5千人，增加比例高達24.18%，成為全日本外國人口增加率最高的地區。

報導提到，相信是台積電進駐熊本後，帶來外籍員工與眷屬，因此當地出售給外國人的房地產需求，也大幅提升。可能因為如此，就有中國商人看準這波商機，到熊本大量投資房地產，企圖賺一波，但這些中國人除了投資房地產，也帶來非法情色產業。

報導指出，有記者的熟人在熊本購屋入住，卻發現外表看似正常的住宅公寓，其實內藏中國非法賣淫女，且這樣的狀況越來越多。其實日本各地都有發生類似狀況，例如今年8月在大阪，警方就破獲中國人非法賣淫，並逮捕2名50多歲中國籍女子。另外同樣在8月，警方查到一家京都的情色店內，有中國女子持非法身分在店內工作，最後將她逮捕。

另外還查出背後產業鏈，有中國留學生仲介和日文語言學校事務長也牽扯其中，發出假的學生身分。不過現在隨著熊本的產業發展及外籍人口入住，讓原本生活純樸的熊本，也開始被染黃。

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