　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

熊本熊被染黃了！台積電帶來外國人潮　中國人非法情色業興起

熊本熊被染黃了！台積電帶來外國人潮　中國人非法情色業興起

▲ 台積電帶來外國人潮，中國人非法情色業也隨之興起。（翻自台積電臉書、日本雅虎）

圖文／鏡週刊

台積電前往日本熊本設廠，帶來大批外國員工及眷屬入住，對外國人的房地產供給需求也增高。不過當地媒體也觀察到，熊本雖然變得繁榮，但「中國人非法情色業」也開始興起，只是隱藏在普通的公寓住宅中。

據日本《富士晚報》報導，日本總務省統計數據顯示，今年1月的熊本縣總人口約有172萬8千人，過去一年以來，雖然減少了1萬人，但外國人數卻增加5千人，增加比例高達24.18%，成為全日本外國人口增加率最高的地區。

報導提到，相信是台積電進駐熊本後，帶來外籍員工與眷屬，因此當地出售給外國人的房地產需求，也大幅提升。可能因為如此，就有中國商人看準這波商機，到熊本大量投資房地產，企圖賺一波，但這些中國人除了投資房地產，也帶來非法情色產業。

報導指出，有記者的熟人在熊本購屋入住，卻發現外表看似正常的住宅公寓，其實內藏中國非法賣淫女，且這樣的狀況越來越多。其實日本各地都有發生類似狀況，例如今年8月在大阪，警方就破獲中國人非法賣淫，並逮捕2名50多歲中國籍女子。另外同樣在8月，警方查到一家京都的情色店內，有中國女子持非法身分在店內工作，最後將她逮捕。

另外還查出背後產業鏈，有中國留學生仲介和日文語言學校事務長也牽扯其中，發出假的學生身分。不過現在隨著熊本的產業發展及外籍人口入住，讓原本生活純樸的熊本，也開始被染黃。

更多鏡週刊報導
台積電不香了？知名拉麵店進駐熊本園區　開業2年收攤「租金工資全漲吃不消」
台積電讓熊本認識台灣食物！熊本超市推薦這款泡麵　台網友激動了
【41J肉聲】悲報！知名「超肥貓」死亡　減重1個月後猝逝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／高爾宣當爸了！　超萌女兒出生
18歲男強擄侵犯女童！鄰居曝他「見到熟人就笑」：是陽光男孩
快訊／內湖當街砍人！　22歲男投案了
獨／偷錄心靈課程「鬼打牆亂吼」！　苦主爆全班學狗爬：完全邪教
五月天演唱會全延期！旅客大量退房　花蓮業者：今年還能更慘嗎
快訊／內湖砍人！30歲男遭攻擊　躲手搖飲店求救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

7歲罕病童被噎到！鄰居「輕拍後背」帥氣救回一命　驚險畫面曝

蛋糕吃一半挖出「整隻壁虎」噁照曝！　泰網友揪1點：超可疑

首例！韓國人「違反間諜法」洩密遭中國逮捕拘留　中方回應了

少年觀護所爆性虐！員工和囚犯「躲廁所愛愛」　有人還懷孕生子

賀錦麗副手35年前地下戀情！愛上中共高官千金　她分手差點自殺

《彭博》：台灣將向美採購千架攻擊無人機　已簽正式協議

普丁、川普隨扈都在用！健身App洩行蹤　全球領袖維安恐現漏洞

擔憂遭暗殺！北韓金正恩「維安升級」加強造神　女兒金主愛地位升

日本擬11／11召「特別國會」選出下任首相　石破茂能否連任成焦點

移民為何成美國大選「魔王級議題」？　吃貓狗論背後是邊境危機

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

真的能轉！萬聖節扮魔術方塊　萌弟玩到全身汗也捨不得脫

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

林俊傑要借她「瑕疵麥克風XD」　魏如萱自曝是I人：我就是I～

7歲罕病童被噎到！鄰居「輕拍後背」帥氣救回一命　驚險畫面曝

蛋糕吃一半挖出「整隻壁虎」噁照曝！　泰網友揪1點：超可疑

首例！韓國人「違反間諜法」洩密遭中國逮捕拘留　中方回應了

少年觀護所爆性虐！員工和囚犯「躲廁所愛愛」　有人還懷孕生子

賀錦麗副手35年前地下戀情！愛上中共高官千金　她分手差點自殺

《彭博》：台灣將向美採購千架攻擊無人機　已簽正式協議

普丁、川普隨扈都在用！健身App洩行蹤　全球領袖維安恐現漏洞

擔憂遭暗殺！北韓金正恩「維安升級」加強造神　女兒金主愛地位升

日本擬11／11召「特別國會」選出下任首相　石破茂能否連任成焦點

移民為何成美國大選「魔王級議題」？　吃貓狗論背後是邊境危機

大法官最新聲量曝光！　TPOC揭「中立」佔7成：好感度並不算好

7歲罕病童被噎到！鄰居「輕拍後背」帥氣救回一命　驚險畫面曝

八通關越嶺道東段登山入口意象落成　外型如穩重大山

康芮颱風「路徑南修」估達中颱上限　陳其邁示警：高雄風雨更強

草莓可頌出爐就秒殺！台東最夯甜點店　千層可頌蛋塔香濃又酥脆

再被點名參選台北市長　吳思瑤：無暇、沒有心思

「被鐵道耽誤的便當店」台鐵今年推30款特色便當　創近3500萬業績

高爾宣當爸了！　超萌女兒出生…揭愛妻芮德剛生完驚人1舉動

台中男遇襲重傷！兇嫌等2小時...他一開門就狂砍　門前血流成河

財政部抽獎「3期名單公布」　這4人中2大獎！網喊巧：重複率好高

北捷最長電扶梯驚現尿尿哥！當眾解放噁心畫面曝　最高開罰7500

國際熱門新聞

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

康芮將成穿心颱！日氣象廳路徑再南修

擋風玻璃飛行中裂了！新航赴日班機迫降台北

同事「鼻孔塞鞭炮」點火！日營造廠殘虐霸凌

交往8年才知道　妹子驚覺「男友大她25歲」崩潰：比我媽還老

川普副手范斯：台灣重要性遠勝烏克蘭

爆威廉王子、凱特王妃私下真面目　安妮公主女婿：大眾會很吃驚

摩鐵活春宮大放送　男女激戰窗戶全看光

燒成火海！叫醒後睡回去　5歲童燒成焦屍

超級財報周登場！美股勁揚273點　台積電ADR重挫逾4％

貝佐斯阻華郵挺賀錦麗　數以千計讀者退訂

全日空正妹俊男空服員辦感謝祭　網友批噁心

29歲男遭流浪漢殺害！同事見找人驚見遺體

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

便當店老闆「女友是免費飛機杯」被洗1星！回應惹怒網

道奇聽牌！弗里曼轟出世界大賽紀錄

康芮「暴風侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面