侵台10月颱1998年最多　賈新興：瑞伯、芭比絲都致災

▲歷史10月侵台的颱風數。（圖／取自賈新興臉書）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風可能周四晚間登陸，趕在最後一刻擠進侵台的10月颱風名單。氣象專家指出，史上10月最多侵台颱風發生在1998年，有兩個颱風包括瑞伯跟芭比絲，2顆颱風都造成嚴重災情。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今日在臉書上指出，先假設康芮颱風於10月31日周四登陸台灣，成為10月侵台的颱風，氣候上10月平均值有 0.3個颱風侵台，去年的10月小犬颱風也登陸屏東縣鵝鑾鼻。

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不過，賈新興說明，史上10月最多侵台颱風發生在1998年，有兩個颱風包括瑞伯跟芭比絲，1998年10月是個特別的一年，有兩個颱風侵台的歷史。

其中瑞伯颱風造成嚴重災情，以北部及花東地區最為嚴重，北部、中部山區及東部多處道路坍方交通中斷，數縣巿電力、電訊受損。豪雨持續數日，造成河水暴漲，多處地區嚴重淹水，尤以台北汐止最為嚴重。全台28人死亡，10人失蹤，27人輕重傷。房屋全倒4棟，半倒16棟。另外農業方面也受創嚴重，總損失達51.6億，以彰化縣受創最重。

芭比絲颱風也造成不小災情，賈新興表示，受芭比絲颱風外圍環流及東北季風雙重影響，引發北部及東北部地區嚴重豪雨，鐵公路交通因多處地區積水或坍方而中斷，新北市、基隆、宜蘭地區多處淹水，尤以汐止最為嚴重。有3人死亡，3人失蹤。房屋全倒5棟，半倒9棟。農業損失4億元。

此外，賈新興也指出，1998年至2000年以及1973年至1975年，都是連續3年發生10月有颱風侵台。