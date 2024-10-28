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家寧詭異影片遭疑加邪教！網看不下去逆風喊：希望社會友善些

家寧25日推出新頻道的第一支影片。（圖／YouTube　秘月期POPOO）

▲家寧近日推出新頻道的第一支影片，立刻引起熱議。（圖／YouTube　秘月期POPOO）

圖文／CTWANT

YouTube頻道「眾量級CROWD」由家寧和Andy老師共同經營，從2016年創立至今，已擁有2百萬訂閱，豈料2人在26日證實已經分手，決定各自開設新頻道發展。然而，在家寧推出新頻道「秘月期POPOO」的第一支影片後，意外掀起熱議，大批網友一看家寧的談吐及表情都直呼詭異，並質疑她是否參加了心靈課程而受到影響。事件延燒至今，不少網紅都揭露了與家寧的私下相處情況及課程內幕，還出現各種剪接二創。對此，有網友認為，家寧或許在生活中遇到困難，但這個社會非但沒關心，反而是攻擊或嘲笑，「希望這個社會能相互友善些」。

家寧於25日推出新頻道「秘月期POPOO」的第一支影片「有話要說！噓！ 【秘月期POPOO】」，短短幾天已累積133萬的觀看次數，然而網友一看家寧的談吐邏輯及表情都直呼詭異，稱是「2024最佳恐怖片」，更質疑她是否參加了心靈課程而受到影響。

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事件延燒至今，不少網紅都揭露了相關內幕，包括孫生透露在26日走鐘獎時，他跟家寧在典禮剛好坐一起，「她會一直露出很詭異的笑，然後眼神跟表情超奇怪，然後會自己一直傻笑跟嘴巴一直碎動，很像在唸什麼似的，很像恐怖片當中被鬼附身的感覺。」

此外，還有不少人透露課程內容，YouTuber「陽哥Younger」表示，今年在家寧介紹下參加心靈課程，學費花了6萬多元，但上了3天就被趕出來，「主要就是會挖你從小到大遇到的創傷，在課程上跟大家分享，老師會一直否定你，告訴你有多不好，最後再要你變成積極向上的人」。

網上也出現各種剪接二創，對此，則有網友在Dcard以「她變成這樣也不是不能理解」為題發文，認為家寧或許在生活中遇到困難，但心裡有嚮往的生活 ，並希望自己能真正過得快樂，能像別人一樣真正發自內心的笑，「誰會願意把自己搞得像神經病一樣，還花這麼多錢」，只可惜用錯了方法。

還有網友以「逆風一下～秘月期popoo」為題發文，表示那些取笑、訕笑的人，是不是要手下留情些，對於這樣面臨過迷惘或心理壓力的人，社會非但沒關心她，反而大量的攻擊或嘲笑，質疑「增加她的心理壓力真的有比較幫助到她嗎？」希望這個社會能相互友善些。

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