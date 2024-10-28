8500萬新家！台中「森林中的派出所」啟用　和平鴿融入自然景觀

▲台中第三警分局全新東信派出所今日正式啟用。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市警局第三分局因應東區人口增加，加上原先的合作派出所老舊不敷使用，近年由市府編列預算，以8500萬蓋設全新派出所，並且取名為「東信派出所」。全新的東信所以和平鴿為意象，加上串連公園綠地，形塑「森林中的派出所」。舊有的合作所轄區則整編併入東區分駐所，合作所已成往事。

中市警局說，東區生活機能成熟加上交通便利，整體發展躍進帶動人口大幅增加，使得治安、交通狀況日趨繁重，隨著員警數及警用裝備擴編。原位於東區力行路的合作派出所，因廳舍過於老舊且空間不足，已不敷民眾洽公及員警辦公需求，因此有了原合作派出所的遷建計畫。

經警方評估，擇定以東區東福公園旁公園用地作為遷建基地，並將原合作派出所併入東區分駐所暨有轄區後再重新劃分，重新成立新的派出所，最後經三分局與轄區各級民代、仕紳共同商議，於會議中表決定名為「東信派出所」。

東信派出所的廳舍規劃為地下1層、地上3層之建築物，總樓地板面積計542坪，建物外觀採「和平鴿」意象，逐層退縮、綠美化增加廣場，以人行通道串連公園動線，融入自然景觀，除保有廳舍安全性，並可襯出親民形象，形塑「森林派出所」理念。

台中市長盧秀燕表示，東信派出所就奠基在「美樂地」東福公園內，東有東信福德祠庇佑，西駐東信派出所守護，共同禦守地方福蔭；警察局長李文章表示，原先編列6000萬元的預算，歷經多次流標，市府使用平均地權基金增編預算2000萬元及建設局挹注經費500萬元，以總預算金額8500萬元做為興建的經費，讓東信派出所能順利完成招標，才有今日能正式落成啟用。