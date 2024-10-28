台中BMW猴毒駕撞死行人　遠親議員6字回應：一切依法辦理

記者許權毅／台中報導

台中18歲白姓男子毒駕上路，撞死一名71歲退休的葉姓公務員，案件引起社會憤怒。白嫌一家被起底，母親是從事禮儀社、宮廟，且跟台中市某議員是遠親，議員今天也透過文字回應，「一切依法辦理。」

▲白嫌被起底表姨是台中市某議員，但2家人互動很少。（圖／記者許權毅攝）



白嫌目前無業，家中開宮廟及禮儀社，且在台中小有名氣。據其他禮儀社人員透露，白嫌偶爾會現身幫忙母親處理工作事宜，但個性貪玩，工作又愛做不做，已經並非第一次出事情。

記者昨日實際走訪白嫌家開設的禮儀社，該址同時一樓為宮廟神壇，屋內民眾見媒體上門按門鈴，直接將鐵門拉下。白嫌母親陳女昨天下午離開交通分隊時不發一語，火速離開。

▲路人遭白男駕駛BMW撞死。（圖／記者許權毅攝）

陳女曾經選過里長但落選，後來擔任過台中市政府的民眾顧問，今年7月爆出因為補件糾紛辱罵殯儀館館長，遭到解除職務。此外，陳女的遠親表姊是台中市某議員，陳女昨天進入分隊長室溝通，被質疑是有特權。議員對此透過文字表示「一切依法辦理」，並未多談。

▲白嫌供稱，自己不記得有發生過車禍，才會繼續行駛，認了精神不濟。（圖／記者許權毅攝）



該名民進黨議員出身政治世家，沒想到因白男撞死人又肇逃案被扯入，令她相當無奈。據了解，兩家雖有親戚關係，但多年來很少往來。