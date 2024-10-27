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博恩奪走鐘獎喊「感謝中國」　林秉宥轟：帶給年輕世代錯誤認知

▲哈哈哈哈獎－Stand up, Brian! 博恩站起來！。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

▲博恩獲得走鐘獎「哈哈哈哈獎」。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

記者郭運興／台北報導

第6屆走鐘獎昨（26日）登場，其中「哈哈哈哈獎」由博恩以台海戰爭為主題獲獎，獲獎感言幽默表示「台海戰爭主題那麼敏感，得獎要感謝中國，拿走一些領空、拿走一些藝人，一直源源不絕關心我們，給我們創作靈感，好害怕兩岸和平」。對此，民進黨新北市議員林秉宥表示，這位作者「感謝中國」四個字，不僅是為自己而說，也代表走鐘獎而說，對台灣的前途感到憂心，這些網紅帶給年輕世代嚴重的錯誤認知，還好政府沒有補助給他們。

博恩昨晚首次奪得走鐘獎，獲獎時表示「台海戰爭這個主題那麼敏感，得哈哈哈哈獎我要感謝中國，謝謝你們不餘遺力的關心我們，拿走一些領空、拿走一些藝人，一直源源不絕關心我們，給我們創作的靈感，好害怕兩岸和平」，接著，博恩再說「玩笑話擺一邊，台海戰爭是我們共同的悲劇，但化作喜劇的形式呈現，在場的創作者其實都在做同樣的事，每個人都挺過多少生活中的悲劇，轉化成歡笑帶給觀眾」。

對此，林秉宥表示，看到網友說有「垃圾」得到走鐘獎，自己特別去確認了一下，是不是想到的那個垃圾。結果不但是，這個人得獎的影片題目還是台海戰爭，為了避免誤會，他還是上網找了該片段，看看講了些甚麼。

林秉宥指出，結論就是，這段影片不僅把台灣面對中國侵略的嚴肅議題，用最惡劣的方式淡化，還將置身事外當成理所當然，把一些可以操弄社會情緒，但毫無實際可行的說法推銷出去，例如鼓吹觀眾，在台灣面對戰爭時、遭受重大經濟損失時，選擇雪上加霜的做法，加大力度傷害台灣。

林秉宥認為，但最糟糕的部分，並不是內容，而是走鐘獎的評審竟然把獎項頒給這個人，這或許反映出所謂的娛樂圈，對於中國侵略台灣的態度，就是盡可能的淡化威脅、醜化台灣，並對始作俑者的中國隻字不提；作者輕蔑的態度，更確定了在自己心目中不變的「垃圾定位」。

林秉宥提到，這位作者並沒有在開玩笑，「感謝中國」四個字，不僅是為自己而說，也代表走鐘獎而說。

林秉宥說，他對台灣的前途感到憂心，因為這些網紅的影響力或許沒辦法滲透到台灣每一個角落，卻帶給台灣的年輕世代嚴重的錯誤認知，「天然獨」世代結束後，「天然統」接棒，這些網紅功不可沒。

最後，林秉宥強調，還好台灣政府沒有補助給他們，但中國政府有沒有給就不知道了。

▼民進黨新北市議員林秉宥。（圖／卓冠廷辦公室提供）

▲▼新北市議員卓冠廷、林秉宥、陳乃瑜、李宇翔、張錦豪、戴瑋姍、顏蔚慈、翁震州等人今天上午舉行記者會，強烈呼籲「新北市長回來！秘書處長下台！」。（圖／卓冠廷辦公室提供）

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