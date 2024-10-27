　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸抖音出現「直播炒老鼠肉」　還「大量收活鼠」一斤300元！

▲▼抖音出現「直播炒老鼠肉」　還「大量收活鼠」一斤300元。（圖／翻攝抖音）

▲抖音出現烹調老鼠的影片。（圖／翻攝抖音）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸短影音平台「抖音」上近日有人發文收購大量老鼠，分享飼養老鼠的經驗，並直播處理老鼠肉，用老鼠肉炒菜的過程，令許多網友非常擔憂老鼠肉的流向，害怕已不小心吃下肚。

根據《上游新聞》報導，收購老鼠的男子在影片中表示，自己主要是在四川、重慶一帶收購老鼠。從他頻道中的影片可以看到，在一間破舊房子的架子上，竟然有上百隻老鼠跳來跳去的，男子還會餵食老鼠，疑似是在進行養殖。

男子的頻道上還有處理老鼠肉、用老鼠肉炒菜的影片，疑似養殖老鼠之後，將老鼠肉用於食用。

▼頻道上還能看見處理老鼠肉的過程。（圖／翻攝抖音）

▲▼抖音出現「直播炒老鼠肉」　還「大量收活鼠」一斤300元。（圖／翻攝抖音）

男子透露，自己主要是收購過來暫時養著然後再進行銷售，經過初步處理之後，再銷往沿海地區，「主要是在野外抓了送來的，有養殖的，但養的很少，都是幾十上百隻而已。」

事實上，收購老鼠的不只該名男子，另名收購者透露，老鼠大多是野外捕捉的，只有少部分是養殖，主要銷往沿海地區，價格最高可以賣到70、80元人民幣（約300、340元新台幣）一斤。

雖然收購者未明言老鼠肉的用途，但許多網友都擔憂老鼠肉的最終流向，害怕不自覺已吃下了不少老鼠肉。廣西當地市監部門和衛生監督部門明確表示，根據《食品衛生法》和《傳染病防治法》，老鼠嚴禁作為食品銷售。

▼男子在網路上收購老鼠。（圖／翻攝抖音）

▲▼抖音出現「直播炒老鼠肉」　還「大量收活鼠」一斤300元。（圖／翻攝抖音）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
康芮挑戰中颱上限！　周三到周五最靠台灣
快訊／不妙！大谷翔平受傷　表情痛苦被攙扶出場
上月才來台！　竹內涼真驚爆分手三吉彩花
快訊／台中行人遭撞身亡！　肇事轎車逃逸
胡瓜「合體76歲黃西田」！　影片吸90萬朝聖
反骨語謙生了！　1年8個月連生兩胎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸抖音出現「直播炒老鼠肉」　還「大量收活鼠」一斤300元！

LV櫃姐辣照勾「爸爸」開房！　超正元配開直播還原真相

LV櫃姐辣照狂勾「爸爸」開房！　遭正宮衝百貨對質下場出爐

美國務院通過對台軍售！中國外交部：強烈譴責、已提出嚴正交涉

硬闖社區柵欄突升起！陸妹卡半空「長裙變迷你裙」　民眾傻眼圍觀

男路邊被樹葉砸到骨折　網一看「凶器照」驚呼：嚴重會死人

年輕人慶生太嗨在包廂「打奶油仗」 老闆見慘狀崩潰：我不要了

女網購「拆包裹1動作」眼睛染疱疹　疼痛等級超越生小孩

紐西蘭「塑膠袋包裹女屍」　確認死者為中國公民

陸男爬5千尺雪山墜落　無人機拍下最後身影

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

走鐘獎／薔薔突嗆走鐘獎..　秒被請下台！

反骨揭一番賞詐騙獲獎　孫生：不要再作弊囉！

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

《黑白大廚》三星遭白種元虧：沒人情味　澄清無視評審「後面的話剪掉了」

博恩靠「臺海戰爭」獲獎　感謝中國：好害怕兩岸和平XD

陸抖音出現「直播炒老鼠肉」　還「大量收活鼠」一斤300元！

LV櫃姐辣照勾「爸爸」開房！　超正元配開直播還原真相

LV櫃姐辣照狂勾「爸爸」開房！　遭正宮衝百貨對質下場出爐

美國務院通過對台軍售！中國外交部：強烈譴責、已提出嚴正交涉

硬闖社區柵欄突升起！陸妹卡半空「長裙變迷你裙」　民眾傻眼圍觀

男路邊被樹葉砸到骨折　網一看「凶器照」驚呼：嚴重會死人

年輕人慶生太嗨在包廂「打奶油仗」 老闆見慘狀崩潰：我不要了

女網購「拆包裹1動作」眼睛染疱疹　疼痛等級超越生小孩

紐西蘭「塑膠袋包裹女屍」　確認死者為中國公民

陸男爬5千尺雪山墜落　無人機拍下最後身影

日媒：金正恩心腹已抵俄羅斯　將擔任派遣北韓軍總指揮

快訊／台中葫蘆墩圳女子落水！警消救起已無心跳　緊急送醫搶救

蛋下越多賠越多！蛋農賣雞停損　月虧30萬苦撐：等買氣回升

獨／破鞋也被偷！高雄男隨機街頭犯案　被害人父感嘆吐一句

台南宮廟串聯祈福　米街廣安宮壓軸迎高潮

林口三井OUTLET二館試營運！32餐飲品牌搶先登場　沒有饗食天堂

康芮挑戰中颱上限「周三到周五最靠台灣」　高壓東退程度牽動侵台

周末放鬆輕旅行首選！從宜蘭火車站出發　6間必訪的宜蘭市區咖啡廳

侯友宜稱新北大巨蛋有譜　洪孟楷拋3建議：親子性、交通是重點

快訊／不妙！大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退場

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

大陸熱門新聞

LV櫃姐辣照狂勾「爸爸」開房！　遭正宮衝百貨對質下場出爐

LV櫃姐辣照勾「爸爸」開房！　超正元配開直播還原真相

陸妹硬闖柵欄被卡住！長裙扯成迷你裙

男被樹葉砸到骨折　網一看凶器照驚

年輕人慶生包廂打奶油仗　老闆崩潰了

紐西蘭「塑膠袋包裹女屍」確認是中國公民

美通過對台軍售！中國外交部：強烈譴責

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

陸男泰國按摩遭性侵！睡著後「按摩師騎上來」

女「拆包裹1動作」眼睛染疱疹

陸男爬5千尺雪山墜落　無人機拍下最後身影

中國市場最慘！保時捷降價至163萬元

2歲女童從8樓墜亡　

抖音「直播炒老鼠肉」　大量收購一斤300元

更多熱門

相關新聞

睡覺感覺臉上有東西　女醒來看到會動米奇

睡覺感覺臉上有東西　女醒來看到會動米奇

英國一名女子入住飯店休息，睡夢中突然感覺有動物跑過她的臉，原本以為是所養的貓，但突然想到自己是住在飯店，醒來發現房間裡面有一隻老鼠亂竄，把她快嚇死。

打開機上餐盒「老鼠竄出」　班機急改道迫降

打開機上餐盒「老鼠竄出」　班機急改道迫降

高雄百貨餐廳外驚見米奇亂竄！員工急追「蓋水桶」

高雄百貨餐廳外驚見米奇亂竄！員工急追「蓋水桶」

男嬰被老鼠狂咬50處　4根手指啃到見骨

男嬰被老鼠狂咬50處　4根手指啃到見骨

女麵包嚼到硬物　發現帶毛死老鼠切片崩潰

女麵包嚼到硬物　發現帶毛死老鼠切片崩潰

關鍵字：

老鼠肉老鼠收購老鼠

讀者迴響

熱門新聞

康芮颱風「路徑西修」可能登陸台灣　專家示警

即／宜蘭車禍1死4傷！Mini男駕駛身亡

走鐘獎大失控　來賓遭工作人員架走

竹北吊車大王曝喜訊：股價漲超過100％

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

華為白手套抓到了？台積電切斷供貨

LV櫃姐辣照狂勾「爸爸」開房！　遭正宮衝百貨對質下場出爐

陸客來台被一道菜征服：發明者是天才

LV櫃姐辣照勾「爸爸」開房！　超正元配開直播還原真相

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！

邰智源認害《木曜》解散「自然消失」

「台八女神」張家瑋宣布離開台灣

詐團面交竟送30萬給被害人　警：罕見

博恩首奪走鐘獎「感謝中國」憂兩岸和平！　

律師反問：房屋能漲價賣「為何演唱會門票不能？」

更多

最夯影音

更多

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

走鐘獎／薔薔突嗆走鐘獎..　秒被請下台！

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面