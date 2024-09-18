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高雄夢時代餐廳外驚見米奇！員工急追「蓋水桶」　逃竄畫面曝光

記者許宥孺／高雄報導

民眾昨(17日)直擊，高雄前鎮區夢時代百貨的餐廳樓層有老鼠亂竄，員工急拿水桶蓋住老鼠，事後業者強調，當日已加強該區域環境清潔。衛生局今日前往該樓層全面稽查，並針對其中一家公司加強查察，發現至少有5項缺失，要求餐廳業者限期改善。由於老鼠是在公共區域被發現，衛生局則依法對百貨公司開罰3萬至300萬元罰鍰。

▲▼高雄百貨餐廳樓層公共空間驚見老鼠亂竄。（圖／翻攝自threads／@yuru05240524）

▲▼高雄百貨餐廳樓層公共空間驚見老鼠亂竄。（圖／翻攝自threads／@yuru05240524）

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▲▼高雄百貨餐廳樓層公共空間驚見老鼠亂竄。（圖／翻攝自threads／@yuru05240524）

民眾在網路社群上發布一段影片，指出親眼目睹百貨員工抓老鼠，影片可見，有2名餐廳員工和一名女子正在合力搬一張桌子，桌子掀開後，就發現一隻「米奇」正在桌子底下逃竄，一旁的員工則拿著白色水桶，伺機罩住老鼠，阻止老鼠亂竄。

據悉，發生事件的樓層位於7樓餐廳的公共區域。高雄市衛生局今日派員前往百貨該樓層全面稽查，一共有7家餐廳，另針對疑似發現有老鼠的餐廳加強查察。

衛生局表示，現場未見老鼠等病媒蹤跡，確認作業場所有定期委外合格病媒防治業者執行相關作業。夢時代證實，9月17日已捕獲老鼠，並實施公共環境消毒

▲衛生局前往百貨稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局前往百貨稽查，發現餐廳有衛生缺失。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於老鼠逃竄畫面都被民眾拍下，證據確鑿，不過因是發生在百貨公共場所，因此衛生局依據高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第8條暨食品安全衛生管理法第47條第6款規定，裁罰百貨業者3萬以上300萬以下罰鍰。

另，針對餐飲作業地板濕滑、有米粒、落塵、烤箱烤網污垢等多項缺失，衛生局也要求業者限期改善，屆期未改善，將依食品衛生管理法第8條第1項及第44條第1項規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

夢時代強調，賣場每日閉店後皆落實執行清潔作業，另每月安排兩次大型清消作業。事件發生當下已派員到場處理，當日亦加強該區域之環境清潔。未來將持續精進相關清潔消毒措施，以提供消費者安全安心的購物環境。

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