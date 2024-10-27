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母吸毒入獄「長期失聯」！晚年中風求扶養遭拒　女兒聲請免除義務

新竹一名女子向法院提起聲請，要求免除對中風母親的扶養義務。（示意圖／翻攝Pexels）

▲新竹一名女子向法院提起聲請，要求免除對中風母親的扶養義務。（示意圖／翻攝Pexels）

圖、文／CTWANT

新竹一名女子向法院提起聲請，要求免除對中風母親的扶養義務，理由是母親長期未盡任何扶養責任，且兩人已無聯絡多年。該案近日也由法院作出裁定，最終支持女子的請求，准許免除其扶養義務。

判決書指出，女子主張她自幼便由外婆和舅舅撫養長大，母親自她出生後便未曾對其提供任何實際照顧或扶養，多年來雙方幾乎沒有聯絡，母親甚至不曾對她的生活、學業或成長表現關心。女子還提到，母親過去因吸毒等問題多次入獄，長期處於失聯狀態，未盡到作為母親的責任。

女子表示，由於母親多年來完全沒有參與她的生活，且沒有履行應有的扶養義務，因此女子認為，要求她承擔母親的扶養責任顯然不公平，遂依據《民法》第1118條之1，向法院提出免除扶養義務的聲請。

然而女子的母親則表示，她懷胎十月辛苦產下女子，並在女兒幼年時期悉心照顧，認為自己也有付出。如今她因中風開刀，正在醫院進行復健，沒有工作和收入，無法維持基本生活，因此需要女兒的扶養。

法院調查發現，該名母親現年50歲，其有重聽，且日前因中風，目前在醫院進行復健，並無工作能力，現暫住新竹縣關西友人家中；112年度所得額為0元，名下僅有殘值為0元之汽車一輛，未領有社會福利補助或津貼，亦未領有勞保相關給付、津貼及補助。

不過法院審酌後認為，該名母親在女子成長過程中，因為多次違法吸毒，頻繁進出監獄，未對女兒盡任何扶養義務。女子的成長全由外婆和舅舅照顧，母女間多年無實質往來，感情嚴重疏離。法院認為，該名母親長期未盡扶養義務，情節重大，繼續要求女子承擔扶養責任，對她顯然不公，最終支持女子的請求，准許免除其扶養義務。

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