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金門湖光馥郁單車活動場面熱絡　活動圓滿順利

▲▼湖光馥郁單車活動場面熱絡--活動圓滿順利。（圖／記者林名揚翻攝）

▲湖光馥郁單車活動。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

由金門縣政府主辦的2024金門國際海洋藝術季--單車領騎活動於10月27日上午在金湖鎮「中正公園」盛大展開，當日下午接續在金湖鎮「新市公園」加碼辦理「單車市集」活動，現場吸引眾多遊客及鄉親前往遊憩，場面相當熱鬧。

27日上午舉辦的「單車領騎」，有來自金門體育會、各機關團體、個人以及金門國家公園管理處香格里拉自行車活動人員等近200名報名參加，副縣長李文良於上午8時30分蒞臨活動現場，並代表陳縣長致詞時表示，2024金門國際海洋藝術季相關系列活動從10月4日開展至2025年2月28日，展現金門的自然景觀與豐富的文化底蘊，各類藝術品開展迄今已累計超過8萬人次前往觀賞，今天的單車活動是一次不可多得的機會，民眾的熱情參與不僅能支持本地創作，還能在輕鬆的休閒騎行氛圍中享受藝術品帶來的驚奇與美感。

領騎活動在暖身運動後，於上午9時整出發，車隊區分A、B兩條路線並在專業車手領騎下至本屆海洋藝術季各展點以及微型共創作品觀展，全程在警察局派遣警力協助交通管制下，於中午12時安全、順利完成單車領騎活動。

為了讓單車活動更加熱鬧精彩，縣府於當日下午時段(中午12時至晚間19時)特別在金湖鎮「新市公園」結合單車騎行、藝術裝置與青創風味辦理「單車市集活動」，計有18個特色攤位匯聚成本次單車市集，從金門在地美食到創意手作，應有盡有，另外現場還安排金門烏克麗麗CLUB、互動魔術-小太陽周子益、自造音樂musiqmaker和棠風舞蹈團等團體，演出魔術秀與舞蹈，相當精彩。

單車市集期間縣府也特別辦理「第二波參加金門國際海洋藝術季送好禮」活動，期間吸引了超過200位民眾熱情參加，觀光處許處長表示，這次送好禮活動贈品有限，沒有領到贈品的民眾、鄉親，不要氣餒，近期還會有第三波活動推出，敬請持續關注本屆海洋藝術季粉專(網址https://www.facebook.com/p/)各項訊息，不要錯過任何機會。

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