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3週大便1次！21歲女肚大到像懷孕　用力一擠「內臟掉出來」

便秘,上廁所,肚子痛,拉屎,大便（圖／達志／示意圖）

▲21歲女便秘濺血「腸子掉了出來」。（圖／達志／示意圖）

文／CTWANT

英國一名21歲的女護理人員寇特妮（CourtneyIngham）大約8個月前開始出現便秘情況，但她未選擇就醫，而是買瀉藥和喝黑咖啡等試圖改善，結果嚴重到3周才上一次大號，肚子脹得如孕婦一般，有天上廁所時一用力竟傳來「啪」的一聲，肛門當場爆血，原來是腸子掉了出來。事後得知，這樣的情況是直腸脫垂，如今寇特妮進行了兩次手術，並透過自身經驗分享，呼籲大家遇到類似情況務必即早就醫。

《每日郵報》等外媒報導，來自達勒姆郡小鎮紐頓艾克利夫（Newton Aycliffe）的寇特妮，長達8個月來每3周僅排便一次，在這之前她排便很正常，甚至一天可能排便3次，起初她不以為意，僅依賴非處方瀉藥，沒想到便祕愈來愈嚴重，就算增加纖維攝取和喝黑咖啡也沒用，腹部竟脹得跟懷孕一樣。

除此之外，寇特妮還出現嚴重胃痙攣，原先她以為是飲食習慣所致，於是減少吃飯分量，但就算只吃一點點也會噁心想吐，某日她如廁時，因為稍微用力，居然聽到「啪」的一聲，感覺有東西彈出，痛得難以忍耐且開始出血，拍照觀察才發現腸子外露，嚇得趕緊就醫。

女子事後證實出現直腸脫垂問題。（圖／翻攝自X）

▲女子事後證實出現直腸脫垂問題。（圖／翻攝自X）

據了解，寇特妮當時出現的情況是直腸脫垂，目前已進行過兩次手術，醫師發現她肛門周圍的括約肌無法正常收縮，寇特妮在全身麻醉後修復直腸脫垂問題，並在括約肌注射肉毒桿菌，希望使其正常收縮。

另外，英國國民保健署表示，直腸脫垂通常發生在直腸支撐系統受損時，導致直腸外露，而寇特妮也在TikTok上分享自身經歷，她表示，最後悔的就是沒有即時就診，如果早點找醫師求助的話，或許根本不用經歷那麼多痛苦。

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