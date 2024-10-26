快訊／國家警報響了！2地暴雨告警　4縣市豪大雨特報

▲部分地區出現豪大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後天氣不穩定，中央氣象署今（26日）下午5時50分針對4縣市發布豪大雨特報，屏東縣、恆春半島為豪雨等級，並針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，另屏東縣瑪家鄉、屏東縣內埔鄉發布災防告警，暴雨持續2小時。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，高雄地區及宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

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▲4縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，屏東縣大雷雨持續至晚間7時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

另外，氣象署針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續至晚間7時58分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲屏東縣發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今天台灣附近水氣仍多，大氣環境也不穩定，基隆北海岸、東半部、南部及澎湖、馬祖有不定時的短暫降雨，中部以北地區及金門為多雲到晴。

氣象署進一步表示，午後有局部短暫陣雨，午後熱力加成之下，南部及中部以北山區可能有局部大雨發生，此外今晚至明日清晨西半部地區亦有局部短暫陣雨。

豪雨特報

影響時間：26日下午至26日晚上

＊豪雨：屏東縣、恆春半島

＊大雨：高雄市、宜蘭縣山區、花蓮縣山區

大雷雨即時訊息

影響時間：26日下午至26日晚上

＊警戒區域

屏東縣：潮州鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、新園鄉、崁頂鄉、南州鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉

山區暴雨

影響時間：26日下午至26日晚上

＊警戒區域：屏東縣瑪家鄉、屏東縣內埔鄉