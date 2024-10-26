新北第三消防大隊迎新血！　16新進人員單膝跪地拜師

▲▼新進消防員拜師授教。（圖／記者戴上容翻攝）



記者戴上容／新北報導



新北市政府消防局第三救災救護大隊昨（25）日隆重舉行「113年度41期新進人員師徒制暨拜師授教儀式」，歡迎16位警專消防安全科第41期畢業生正式加入消防行列。新生之一陳星佑是義消之子，自幼受到父親的影響，懷抱消防夢，如今終於實現理想，成為一名真正的消防員。



消防局表示，這批新進人員自10月14日分發後，經歷了為期兩週的密集訓練，課程涵蓋車輛裝備操作、山域事故搜救、自攜式空氣呼吸器（SCBA）使用及幽閉訓練、操舟訓練、以及救護情境模擬等專業訓練。這些訓練不僅強化了新進消防員的體能與技能，更鍛鍊了他們的心志與勇氣，使他們深刻體會到肩負這份重任的意義。



第三救災救護大隊大隊長陳志德表示，消防工作是與時間賽跑的戰鬥，每一滴汗水都是未來拯救生命的基石。此次的拜師授教儀式象徵著消防精神的傳承，資深隊員一對一指導新人，幫助他們迅速適應前線挑戰，為未來的救援行動做好準備。結訓後，16名新進消防員將正式分派至各分隊，肩負起守護市民生命財產的重任，展開屬於他們的消防旅程，用無悔的勇氣保護新北市。

▲新生之一陳星佑是義消之子。（圖／記者戴上容翻攝）