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性侵女童遭判9年4月　假釋又侵犯少女21次！惡男再重判8年　　　

▲桃園市蕭姓男子遭指控對女童摸臀襲胸猥褻，女事隔23年提告，檢以逾追訴時效不起訴。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲男子對14歲女孩強制性交21次遭判8年徒刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者唐詠絮／彰化報導

1名男子去年底在交友軟體認識1名14歲女孩，女孩不斷的受到恐嚇、騷擾，遭強迫性交21次，老師察覺有異通報警方全案才曝光；法官查出男子曾在服替代役期間對校內女童強制猥褻、強制性交，當時心理師發現他可能有異性戀童傾向，遭判9年4月確定，出獄後又再犯此案，依妨害性自主判處應執行有期徒刑8年。

判決書內容指出，被告男子於2023年12月底，透過交友軟體「LEMO」結識女孩，今年1月14日得知女孩單獨在家，藉故前往其住處聊天，強迫性交得逞後，又藉口購買宵夜、帶點心探望等理由，再對女孩性侵17次。男子得知女孩不願意繼續見面，便對她不斷的恐嚇、騷擾，再強迫性交3次，學校老師察覺女孩異狀後，立即通報警方處理。

法官調查，男子曾在國小服教育替代役期間對校內女學強制性交、強制猥褻，分別判處有期徒刑7年2月、3年2月，應執行有期徒刑9年4月確定，入監執行後，於2020年11月9日假釋，5年內故意再犯，為累犯。

▲阮厚爵遭羈押禁見。（圖／記者唐詠絮攝）

▲男子對14歲女孩強制性交21次遭判8年徒刑。（圖／記者唐詠絮攝）

法官審酌，被告本案犯行和構成累犯的前案，被害對象均為未成年女學童，均涉違反被害人意願，而且在前案假釋付保護管束期間，已為心理師發現可能有異性戀童傾向，顯見其犯罪模式相當雷同。

法官從被告自述、或根據心理師、觀護人訪談紀錄得知，男子未婚，父親慣常對母親施暴因此離婚，自前案假釋出監，就業狀況不穩，交往過幾任女友維持也不久，法官認為他雖然自幼成長家庭環境存在風險因子，但哥哥卻可以可穩健就職、組織家庭，無法藉此減輕刑罰。

雖然輔佐人即被告媽媽(輔佐人)多次自我譴責教養失敗但仍不欲放棄的態度，但仍不足以防止被告再犯本案，同時為避免再有下一位被害人受害，需要有高度的矯正需求，籲請矯正機關於徒刑執行期滿前，切實評估被告有無強制治療必要。

法官表示，被告不顧女孩還在就讀國中，也自已承認女孩並未答應當他女友，卻一再藉口交往，一再侵犯，當成洩慾工具，對女孩造成身心健康傷害，雖然被告當庭道歉，但女孩及家人仍處在自責、沮喪、恐懼當中，無法原諒被告，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處應執行8年徒刑。全案可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113。
尊重兒少生命權。兒虐家暴事件請通報保護專線113；緊急醫療救護專線：119

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