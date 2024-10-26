畫面曝！139縣道歐告突衝出！擊落騎士「噴飛重摔」　單車斷成3截

記者唐詠絮／彰化報導

又撞了！彰化139縣道沿線有大批流浪狗群聚，上個月(9/6日)才發生國小女老師閃避4隻浪犬摔車骨折，今(26日)上午一名42歲黃姓自行車騎士經過該處時，一隻流浪狗突然從民宅衝出，撞上黃的自行車，導致黃慘摔落地擦挫傷送醫急救，自行車更斷成3截，肇事的狗兒跌倒後快速爬起後逃逸無蹤。當同安村長林子瓏呼籲，八卦山已成浪狗群聚地，希望政府能正視。

▲彰化139縣道浪狗竄出單車騎士摔車。（圖／民眾提供，以下同）

139縣道八卦山區有爆量的流浪狗群居，已危急居民的生命安全，更發生多起民眾遭浪狗追，跌倒受傷，曾發生有居民遭浪狗咬傷，多次通報動防所，公所清潔隊抓不勝抓，9月6日才發生國小主任遭撞骨折，今天又發生單車騎士與狗相撞事件，鄉民及林子瓏希望相關單位能正視流浪狗嚴重性。

▲單車斷成3節。（圖／民眾提供）

從曝光的監視器影像，當時肇事的黑色浪狗踱步在民宅前，突然橫向衝出路面，一名騎士幸運閃過，但騎在旁邊的黃男反應不及直接撞上，當場摔車倒地翻滾到前方，而浪狗也撞倒後立即起身爬起，跑到對向奔逃離去，還好後方白色轎車緊急煞車，沒有釀成更大傷害，另一隻流浪狗目擊後，也迅速逃離現場。

警方初步調查，該名黃姓騎士今天清晨與多名車友一起到139縣道騎乘自車，行經芬園鄉大彰路1段時，不慎與流浪狗發生擦撞，造成摔車倒地，手腳多處挫傷，送醫院救治。