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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

接受BBC中文專訪首談伴侶許家蓓　吳沛憶：想愛就愛不用管性別

許家蓓罹癌驟逝！吳沛憶「公開牽手照」淚謝：幸運能遇見一生伴侶。（圖／取自吳沛憶Threads ）

▲吳沛憶首度公開受訪談與許家蓓戀情。（圖／取自吳沛憶Threads ）

杜冠霖／台北報導

民進黨台北市議員許家蓓上個月因子宮內膜癌病逝。而他的伴侶、同黨立委吳沛憶也公開兩人戀情，逼哭一票網友，事隔一個月，在同志大遊行前夕，吳沛憶在接受BBC中文專訪公開談到這段過往，她說，曾擔心是否會太高調，但意識到自己有責任訴說一個完整的故事。吳也透露，公開同志身份後，收到的支持多過攻擊，「性別只是社會的框架，而很多人正在一起把這個框架拿下來，我們真正希望的世界是，你不需要任何的勇氣，想要愛就可以去愛，不管那個人是什麼性別。」

在許家蓓辭世後，吳沛憶幾篇公開社群貼文，都談到兩人相處的點滴，內容引起不少網友討論，吳沛憶在接受BBC中文專訪時解釋，對她這世代的從政者而言，在政治圈出櫃並不是太大的困擾，但雙方剛好都是政治人物，需要經過更多思考，而如今她決定公開兩人的身份跟故事，是想帶給更多人力量，「這陣子我收到很多人跟我聯繫，他們也有類似的苦惱，如果我們的故事可以讓很多人得到一點點的力量、或一點點安慰，我覺得非常的樂意。」

兩人因選舉相識  改變她對參政觀念

專訪中，吳沛憶談到，許家蓓除了罹癌過世，她為公眾服務的表現更值得被記住，兩人是因為選舉相識，2018年吳沛憶首次參選台北市議員，當時許家蓓也在爭取連任，經驗豐富的許不僅教她如何選舉，也改變她對參政的觀念。吳透露，當時還曾因為民眾看起來不友善，就略過對方沒發面紙遭到嚴厲糾正，「許家蓓說一個都不能漏掉，不管心情好不好，都要表現熱情跟溫暖，不然就不要出來了。」

許家蓓罹癌驟逝！吳沛憶「公開牽手照」淚謝：幸運能遇見一生伴侶。（圖／取自吳沛憶Threads ）

吳沛憶在BBC中文的專訪中透露，許家蓓一直都以她最喜歡的舒適樣貌活著，沒有因外在壓力改變，雖然她沒有說『我就是女同志』，但她沒有因為每天要面對別人不需要遇到的疑問而改變，「這是我很喜歡她的地方。」

至於兩人交往過程，吳沛憶也透露，兩人私下交往跟一般情侶無異，除了約會總是特別晚，她們只能在跑完地方行程、參加各種村里長餐會晚會之後，一起吃個晚餐，兩人已經共同生活多年，從熟人到前市議會同事，多少都知道他們的關係。

吳沛憶也在BBC中文的專訪中首度提到，她曾交過一任男友，而許家蓓則是她第一個同志伴侶。雖然兩人第一次見面就互有好感，但是對方主動追求才促成這段戀情，「許家蓓很清楚她要什麼，喜歡有熱情的事情，都是直來直往、追求到底，工作態度也是這樣。在她的世界裡面，沒有掰不彎的直女，」她說，對方總會在選舉時送來一箱箱喉糖、在她行程忙碌時開車接送，全心支持著自己。

被周刊跟拍報導  錯愕又恐懼的經歷

兩人交往也曾出現困難，2018年底民進黨九合一大選慘敗，她與許家蓓曾被周刊以封面故事報導、試圖公開兩人同志伴侶的身份。吳沛憶回憶，那是令她感到錯愕又恐懼的經歷，周刊跟拍兩人超過半年，包括進出公寓及下班後的約會，「感覺像被強迫偷窺，還不能拒絕，這些都是我的下班時間，而且竟然長達半年，我完全不知情。」

而當年民進黨大選慘敗，同婚議題也被列為主要敗因，吳沛憶坦言，當時服務處電話被打爆，「很多人打來罵我去議會都沒有認真做事，好像在玩樂，或說我才剛去當議員，怎麼就搞這些花邊？鬧出這麼大的，對他們來講是負面的醜聞，」吳透露，這些電話雖未直接抨擊她的同志身份，卻隱含著歧視與不信任。

吳沛憶解釋，當時兩人並未承認也未否認，而是以「好朋友」回應這段關係，主因並不是擔心輿論，而是因為家人那時還不知道兩人在交往，她要求自己冷靜、並笑著面對媒體和公眾，「不是我做了什麼事情被逮到，因為我並沒有做任何錯事，我不是因為沒有勇氣，也不是在躲藏，我們跟你們一樣是真實的人，有很多社會關係要處理，選舉只是其中一環。」

出櫃讓媽媽受衝擊  經過磨合才接納

家庭也是兩人相處需要面對的一項問題，吳沛憶在BBC中文的專訪中，自己來自單親家庭，與媽媽關係親近，但當媽媽得知她的伴侶是女性時，仍受到衝擊。她利用那年的過年假期，才好好跟媽媽解釋兩人關係，她強調，「我媽是我非常重要的人，我需要時間，自己決定時間，而不是別人幫我決定我什麼時候要去做這件事。」、「但我跟她講完後，她就離家出走，消失一整天不跟我聯絡。」

吳沛憶說，媽媽曾是學校老師，習慣低調過生活，但因為自己成為公眾人物，使她必須面對旁人的關注跟討論。吳沛憶解釋，她媽媽一直在學習接受新的生活方式，自己卻一直丟新的功課給她，雖然真心感到抱歉，但這些都是她無法改變的人生決定。而出櫃對她們母女來說都是人生第一次經歷，自己常主動邀請許家蓓到家裡吃晚餐，經過相處磨合才漸漸被接納。今年5月，許家蓓罹癌住院治療期間，她媽媽也時常到她們家協助家務，支撐她們度過難關。

而吳沛憶日前曾發文深情悼念，她表示，「說好等妳化療完身體較好，我們去登記辦婚禮。現在妳身體好了，朋友們從各地來致意，我們收到好多純白色的花。許爸爸開口拜託我家祭時為妳捧斗。我跟他說你女兒也對我非常非常好。只是這次我要牽著妳的手交給菩薩了。」

在BBC專訪中，吳沛憶坦言，許家蓓的離開不在自己預期之中，我一直都還不太願意相信就是最後了，每天都在跟她說，你要加油、顧好你的呼吸，直到她離開前三、四天，有些朋友來看她，他們試圖跟我討論，要我做好準備，我才覺得有些事情，可能真的要講一下。

▲▼許家蓓癌逝無緣登記　吳沛憶發文將捧斗：要牽著妳的手交給菩薩了。（圖／翻攝吳沛憶IG）

在許家蓓靈堂，因白髮人不送黑髮人習俗、由吳沛憶代為答禮，而在許家蓓告別式上，吳沛憶一襲白洋裝，為她捧牌位，兩人雖然沒有法律上的配偶關係，但在雙方家庭的認可下，吳沛憶仍以傳統治喪儀式中的「未亡人」角色，陪伴對方走完最後一程。

行動破除偏見  性別只是社會框架

吳沛憶在專訪中坦言，當民意代表，去過太多公祭了，但是第一次站在這個位置，其實稱呼並不重要，重要的是陪她到最後一刻。她也以許家蓓的名義，捐贈新台幣20萬元給癌症希望基金會，完成其生前想從事抗癌公益的遺願。

許家蓓離開後，吳沛憶辦公室收到超過200封親筆信。有男同志告訴她，許家蓓最後一次出門買衣服，是由他服務，吳沛憶與對方一起回顧了那趟她沒參與到的購物行程；也有同志伴侶跟她分享，他們也正在對抗疾病，從她身上得到了安慰跟勇氣。

吳沛憶則認為，行動是破除偏見的方法，公開同志身份後，她收到的支持多過攻擊，「單純談論議題，他不一定會支持，但當你是真實生活在他生命中的人，他即便嘴巴上會碎碎念，但其實不會反對你成為你正在成為的樣子。」、「如果喜歡一個人，就勇敢地靠近他，性別只是社會的框架，而很多人正在一起把這個框架拿下來、打破當中，我們真正希望的世界是，你不需要任何的勇氣，想要愛就可以去愛，不管那個人是什麼性別。」
 

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