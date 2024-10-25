快訊／北北基7縣市豪大雨特報　下到晚上

▲部分縣市出現豪大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

受到潭美颱風外圍環流影響，中央氣象署今（25日）下午4時05分針對7縣市發布豪大雨特報，其中基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣為豪雨等級，降雨持續到晚上。

氣象署指出，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日基隆北海岸、宜蘭縣地區及台北市、新北市山區有局部大雨或豪雨，花蓮、台東地區及恆春半島、蘭嶼、綠島亦有局部大雨發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署提醒民眾，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

▲7縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今天桃園以北、東半部、恆春半島及馬祖容易下雨，其中基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部大雨或豪雨發生的機率。

降雨趨勢上，氣象署表示，上午起大台北平地及桃園降雨就會逐步減少，空檔增加，而基隆北海岸、大台北山區及東台灣預計下半天之後才會趨緩，其他地區及澎湖、金門則為多雲。

豪雨特報

影響時間：25日下午至25日晚上

＊豪雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣

＊大雨：恆春半島、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島