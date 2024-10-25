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康芮颱風「北轉角度」侵台關鍵　氣象署：下周觀察共伴效應

▲▼潭美、康芮颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

▲潭美、康芮颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

康芮颱風於今上午8時生成，中央氣象署預估，下周一、二進入菲律賓東方海面，再北轉前進琉球，部分模式資料顯示北轉位置較接近台灣，路徑仍有不確定性，持續觀察，但與潭美颱風保持一定距離，藤原效應發生機率低，共伴效應則是之後需要再觀察。

目前西太平洋有潭美及康芮颱風，出現雙颱共舞，氣象署預報員劉宇其指出，潭美颱風今上午8時約在台灣東南東方2700公里的海面上，今、明天逐漸往南海、往西前進，遠離台灣。

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劉宇其表示，熱帶性低氣壓TD25也在今天上午發展為康芮颱風，預計下周一、二逐漸往西進到菲律賓東方海面，之後逐漸北轉朝琉球方向前進移動，目前整個潛勢範圍相當廣大，部分模式資料顯示北轉位置會比較接近台灣，也有資料顯示北轉位置離台灣較遠的狀態。

他說，後期路徑變化仍還持續觀察，無論康芮颱風在台灣東方北轉，或接近台灣，下周大致都是比較偏東北風的環境，下周一東北季風增強，北部跟東半部天氣較多變，北台灣感受上也會比較涼。

▲▼康芮以及潭美颱風。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

潭美、康芮颱風是否產生藤原效應，對此劉宇其表示，藤原效應是2個颱風在非常接近的時候，可能會有對各自的路徑產生影響，出現逆時針互繞的情形。以目前資料顯示，康芮颱風下周一、二到琉球海面，潭美颱風則在南海，所以2個颱風保持一定的距離，除非比預期再更加接近，可能有這樣的影響。

劉宇其提到，秋颱在接近台灣的時候，與東北季風產生共伴效應，也許不會直接影響台灣，但會有些交互作用，讓北部及東半部出現較大雨勢，目前潭美、康芮颱風路徑仍有些變數，確實是後續要再觀察的。

部分模式預測康芮颱風以西北方向前進接近台灣，劉宇其表示，確實有部分資料顯示，颱風接近過程北轉角度沒那麼大，很可能接近台灣，甚至直接通過台灣上空，但比較多預報資料顯示在琉球海面上北轉，因為是5天後預報，不確定性高。

他提到，潭美颱風迴轉接近台灣的機率比較低，目前其位在緯度較南邊，離台灣遠，可能再迴轉強度減弱，在南海發展條件不好，就減弱為熱帶性低氣壓，氣象署持續觀察後續發展。

▲▼康芮以及潭美颱風。（圖／氣象署提供）

▲潭美颱風最新位置及路徑預測。（圖／氣象署提供）

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